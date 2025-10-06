Pulisic non si dà pace dopo il rigore sbagliato: ha fatto una promessa ai tifosi

Il messaggio di Pulisic sui social dopo il rigore sbagliato in Juve-Milan: l’americano fa una promessa ai tifosi, cosa ha detto

Dopo un inizio di stagione da assoluto protagonista e trascinatore, ieri per Christian Pulisic è arrivata una serata amara. Aveva sul dischetto il pallone del vantaggio e della probabile vittoria, visto che la Juve non era riuscita a rendersi particolarmente pericolosa contro la difesa attenta dei rossoneri. L’americano ha spiazzato Di Gregorio, ma purtroppo ha aperto troppo il piatto e soprattutto l’ha alzata troppo. La palla finisce in curva e Massimiliano Allegri aveva previsto tutto: “Gli avevo detto di non tirare di piatto“, ha detto al suo secondo Landucci dopo il rigore sbagliato, come rivelato da DAZN. Si tratta del secondo errore di Pulisic a Torino dal dischetto: aveva sbagliato anche nello scorso campionato contro i granata. Aveva invece segnato contro Lecce e Parma, ma il Milan ha un problema rigorista. Ne ha segnati solo due negli ultimi sette; solo sette negli ultimi tredici. Una statistica improponibile per una squadra di alta classifica come il Milan.

Le parole di Pulisic sui social: messaggio da brividi per i tifosi

I tifosi però hanno già perdonato Pulisic, come è giusto che sia. L’americano è stato fino ad oggi straordinario e anche decisivo in molte partite anche di questo inizio stagione. Un errore ci può stare, soprattutto dal dischetto. Ci stanno un po’ meno gli errori di Rafael Leao: uno a due passi dalla porta, l’altro in area di rigore con un diagonale semplice per chiunque a questi livelli ma non per lui. Intanto, Pulisic si scusa coi tifosi.

Pochi minuti fa, infatti, Christian ha pubblicato il seguente messaggio sui suoi social: “Mi distrugge deludere questo club. Lavorerò dieci volte più duramente per far si che le cose vadano meglio. Forza Milan sempre”. Parole giuste quelle dell’ex Chelsea, che promette quindi ai tifosi massimo impegno per tornare subito sulla retta via. L’americano è un professionista esemplare e siamo certi che alla prossima partita si farà subito perdonare con un gol, un assist o una giocata vincente, come accaduto col Napoli. Adesso ci sarà la sosta: Pulisic come al solito viaggerà negli States per rispondere alla convocazione di Pochettino e tornerà stanco per le partite e i lunghi viaggi, ma non sentiremo mai alcun tipo di lamentela da parte sua. Darà il meglio come sempre e sarà ancora decisivo non appena avrà un’altra opportunità.