Allegri scatenato nel finale di Juventus-Milan: “In spogliatoio non fiata nessuno”

Nel finale di Juve-Milan, come contro il Napoli, è Allegri show: l’allenatore, arrabbiatissimo con Leao, dice una frase fortissima

Il Milan è uscito dalla Juventus Stadium con un mare di rimpianti. I rossoneri hanno avuto la possibilità di vincere la partita, invece sono tornati a casa con un solo punto ma ce ne sono due persi. Nel secondo tempo, le occasioni più clamorose. La prima è calcio di rigore sbagliato da Christian Pulisic, mentre le altre due sono entrambe nei piedi di Rafael Leao, entrato, come contro il Napoli, negli ultimi venti minuti. E, proprio come accaduto la settimana prima, dal suo ingresso in poi, Massimiliano Allegri si è completamente scatenato in panchina.

Juve-Milan, la frase di Allegri passata inosservata

Le immagini di DAZN, nel consueto BordoCam, ci raccontano ancora una volta di un Allegri impazzito nell’ultima parte di gara dopo aver mantenuto più o meno la calma per gran parte della gara. Anche al rigore sbagliato di Pulisic, il mister reagisce serenamente: “Lo sapevo, lo sapevo” ma poi rincuora l’americano anche all’uscita con un abbraccio e un cinque.

Dall’ingresso di Leao, invece, l’atteggiamento di Allegri cambia completamente. Urla, sbraita, richiama continuamente il portoghese. Eppure, poco prima del suo ingresso, gli dice “Oh, Rafa, non farmi inca***** eh“. Preso dalla foga del momento, e di un finale incerto, dopo il tiro alto di Kephrem Thuram, Allegri si gira verso la panchina arrabbiatissimo (dopo aver rinunciato a calciare di nuovo il pallone come col Napoli) e dice “Ora in spogliatoio non fiata nessuno“.

La reazione ai gol sbagliati di Leao

Per quanto riguarda le due occasioni sprecate da Leao, queste sono le reazioni di Allegri. Nella prima si fa la stessa domanda che ci siamo fatti tutti: “Ma come ha fatto a buttarla fuori“, nella seconda, invece, evita di calciare ancora una volta il pallone e poi sbraita e urla, indicandosi la testa, incredulo e arrabbiatissimo. Non è una reazione troppo diversa da quella che ha avuto ogni tifoso vedendo quell’incredibile errore…