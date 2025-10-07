Da “Pioli is on fire” a “Pioli is fired”: può succedere dopo Milan-Fiorentina

La Fiorentina ha iniziato male il campionato e l’allenatore emiliano è già in discussione: la sua ex squadra può provocarne il licenziamento.

Il ritorno di Stefano Pioli era stato ben accolto a Firenze, città alla quale è legatissimo per l’esperienza già fatta prima da calciatore e poi anche da allenatore. Tra il 1989 e il 1995 un totale di 189 presenze con la maglia della Fiorentina, mentre tra il 2017 e il 2019 si è seduto per 74 volte sulla panchina viola.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, i risultati sono stati molto deludenti finora in Serie A. Infatti, se in Conference League sono arrivate 3 vittorie in 3 partite tra preliminare e fase a gironi, invece in campionato il rendimento è stato pesantemente negativo: 3 pareggi e 3 sconfitte in 6 giornate disputate finora. Mai nell’era dei 3 punti la Fiorentina ne aveva fatti così pochi (3). Era dalla stagione 1935/1936 che la Fiorentina rimaneva senza vittorie nelle prime 6 giornate di Serie A. E da quella 1928/1929 che non perdeva le prime 3 partite casalinghe in campionato.

Pioli, rischio esonero dopo Milan-Fiorentina

A Firenze il malcontento è tanto, vedere la squadra al 17esimo posto della classifica della Serie A non è qualcosa di normale e che si poteva attendere. L’organico ha dei buoni valori e dovrebbe essere più avanti, su questo non c’è dubbio.

Nell’ultimo turno di campionato la Fiorentina è stata sconfitta dalla Roma di Gian Piero Gasperini e nel prossimo, dopo la sosta nazionali, i viola affronteranno il Milan a San Siro. Quella di domenica 19 ottobre sarà una giornata particolare per Pioli, che farà ritorno in quello che è stato il suo stadio tra il 2019 e il 2023 e che sarà costretto almeno a non perdere per evitare un eventuale esonero.

Un pareggio a Milano contro la squadra di Massimiliano Allegri ci potrebbe stare, ma una nuova sconfitta, soprattutto con risultati pesante, potrebbe spingere la dirigenza viola a licenziarlo. Sarebbe una brutta beffa essere esonerato per mano della sua ex squadra, però è uno scenario da mettere in conto. Anche se il club toscano ha cercato di difendere l’allenatore e di confermare la fiducia in lui, è chiaro che un KO potrebbe aprire la strada a un cambio di guida tecnica.

Forse a San Siro si canterà “Pioli is on fire“ nel pre-partita, però il rischio di vedere un Pioli fired (licenziato) può diventare concreto dopo il fischio finale. Vedremo come andrà.