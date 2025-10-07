Il Milan fa ancora affari col Chelsea: non solo Maignan, asse caldo

Il club italiano e quello inglese sono pronti a trattare nuovi calciatori. L’ultimo trasferimento ha visto Nkunku, sbarcare a Milano

La lente di ingrandimento nel corso di questa pausa per le nazionali è certamente posta su Mike Maignan. Il portiere francese, che ha avuto un inizio di stagione più che positivo, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno.

Ormai da mesi si sta parlando del suo futuro, ma le trattative per il rinnovo appaiono da tempo bloccate. Il giocatore continua a flirtare con i tifosi sui social, con post su Instagram in cui mostra il suo legame con i rossoneri: in questo momento però le possibilità di un addio sono maggiori di un’eventuale permanenza.

Nel calcio tutto cambia estremamente in fretta, ma un’intesa appare complicata. Così c’è chi è convinto che nel 2026, Mike Maignan si legherà al Chelsea, squadra alla quale aveva detto di sì già in estate, ma il Diavolo non diede il via libera, ritenendo l’offerta troppo bassa. Maresca evidentemente non ha mollato la presa.

Mike Maignan, però, non è stato l’unico argomento di discussione tra il club inglese e il Milan: qualche settimana dopo, d’altronde, i rossoneri hanno messo le mani su Nkunku, sborsando una cifra significativa. I due team, così, hanno trovato la quadra per l’ennesimo affare.

Milan-Chelsea, nuovi affari dopo Nkunku: il punto della situazione

Nel recente passato erano stati Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Christian Pulisic, a cambiare aria. Nelle prossime sessioni potremmo assistere a qualcuno che fa il percorso inverso e che da Milano si trasferisce a Londra.

Tra i corridoi di mercato si vocifera che l’indiziato numero uno a compiere questa strada possa essere Rafa Leao anche se il Chelsea ha una rosa davvero piena di esterni d’attacco. Guardando altrove, le attenzioni potrebbero spostarsi dietro. Abbiamo visto, d’altronde, come i club inglesi siano sempre più spesso pronti a fare investimenti importanti per strappare difensori alla Serie A.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il reparto arretrato sta crescendo davvero parecchio e tra coloro che sta giovando particolarmente di questa cura è certamente Pavlovic, autore fin qui di un stagione perfetta. Il giocatore è destinato a migliorare ancora tanto e inevitabilmente gli occhi delle big si poseranno su di lui. E’ davvero solo questione di tempo