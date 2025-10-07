Juventus-Milan, rivelazione della Gazzetta dello Sport: cosa ha detto Allegri negli spogliatoi

La Gazzetta dello Sport ha rivelato cosa ha detto Allegri dopo la partita contro la Juventus a Torino alla squadra negli spogliatoi

L’amaro in bocca per la partita di Torino resta. Il Milan avrebbe potuto fare bottino pieno anche contro la Juventus e raccogliere così la bellezza dei sei punti in due gare difficilissime. Invece, l’errore dal dischetto di Pulisic e il doppio clamoroso svarione di Rafael Leao sono costati carissimo. Nel post-gara, da Rabiot a Gabbia, tutti erano consapevoli che sono stati due punti persi e non un punto guadagnato. Ed è un concetto che ha trasmesso a tutti, e molto bene, Allegri.

Allegri fra complimenti e rimproveri

La Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, ha rivelato cosa ha detto l’allenatore toscano alla squadra negli spogliatoi dopo la partita. C’era una certa soddisfazione per la prestazione: anche stavolta il Milan ha dimostrato di essere forte e solido, e soprattutto di essere temibile per qualsiasi avversario. Ma a lodi e complimenti, si è aggiunto anche qualche rimprovero.

Allegri ha ribadito due concetti molto importanti: che certe partite bisogna vincerle e che sotto porta ci vuole più determinazione. Messaggio chiaro e diretto a Leao, che si è mangiato due gol in maniera davvero grossolana, quasi inaccettabili a livelli così alti.

Mentalità ritrovata

Le parole di Rabiot e Gabbia e questa rivelazione su Allegri dimostrano in maniera molto chiara che qualcosa al Milan è cambiato dal punto di vista della mentalità. “I ragazzi sono usciti dal campo arrabbiati per non aver vinto e questa è una cosa positiva“, ha detto il mister ai microfoni di Milan TV nel post gara.

Allegri caught by a fan cam from the stands during the Juventus telling Leao before his sub: “Rafa, don’t make angry.”pic.twitter.com/rbpXIPiJRY — Milan Eye (@MilanEye) October 6, 2025

Il pareggio non è un brutto risultato, anzi. Per Allegri va benissimo così: perdere sarebbe stato un problema perché poi sarebbe arrivata la sosta (e quindi non c’era possibilità immediata di tornare in campo e riprendersi subito) e perché avrebbe sicuramente influito sul morale positivo della squadra, reduce da ottime prestazioni e risultati.

Ma il rimpianto di non aver vinto c’è, inevitabilmente.