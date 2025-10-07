Milan-Como in Australia, quanto guadagneranno i rossoneri: è una cifra importante

A quanto ammonta l’incasso di Milan, Como e Lega Serie A per giocare la partita di campionato in Australia. Tutti i dettagli

Manca solo l’ufficialità ma, a meno di clamorosi colpi di scena, Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia. La partita è valida per la 24esima giornata di Serie A ed era prevista a San Siro. Ma in quei giorni (8 febbraio) ci sarà l’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina e il Giuseppe Meazza sarà occupato da quell’evento. La Football West, l’organo statale del calcio in Australia, ha quindi fatto un’offerta alla Lega Serie A per far giocare la partita a Perth.

Milan-Como si giocherà in Australia: quanto incassano i club

La cifra che sarà versata nelle casse della Lega è di 12 milioni di euro, suddivisi non solo fra Milan e Como. Come rivelato oggi da La Repubblica, una parte di questi soldi sarà infatti distribuita fra tutte le società del campionato. I rossoneri sono quelli che guadagneranno di più perché c’è la compensazione per il mancato introito del botteghino (visto che la gara si sarebbe giocata a San Siro), dopodiché un’altra grande fetta sarà per il Como.

In questi soldi è previsto anche il pagamento di viaggio e soggiorno.

Quando partiranno Milan e Como per l’Australia

A proposito di viaggio, come sarà organizzato? L’idea, secondo La Repubblica, è di far partire le due squadre una settimana prima della partita, in modo da far ambientare i calciatori fra clima e fuso orario. Il rientro, invece, è previsto subito dopo la gara, così da non avere problemi di calendario per le partite successive.

I precedenti

Per la prima volta nella storia della Serie A, una partita del campionato italiano si giocherà al di fuori dei confini italiani. Il Milan però Perth la conosce molto bene perché di recente ci è stato in due occasioni.

In estate ha giocato contro la squadra locale nella Pre Season, mentre nel 2024, al termine del campionato, fu organizzata un’altra partita amichevole contro la Roma (5-2 in favore dei giallorossi).