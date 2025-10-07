Rabiot non ci sta: “E’ totalmente pazzesco”

Dichiarazioni del calciatore. Ecco cosa ha detto ai microfoni de Le Figaro il francese: parole destinate a far discutere

Nelle scorse ore è arrivato il via libera ufficiale. La partita che vedrà opposto il Milan di Massimiliano Allegri al Como di Cesc Fabregas non si giocherà in Italia. La Uefa non è riuscita ad impedire che la sfida di Serie A si disputasse fuori i confini nostrani e così si volerà in Australia.

Una decisione che non convince per nulla i tifosi, ma non sono i soli ad essere stati spiazzati da questa decisione. Dalla Francia sono arrivate le dichiarazioni di Adrien Rabiot, riportate su X da Guillaume Pacini. Il giocatore si è espresso in questi termini in merito alla vicenda

Milan-Como in Australia? Una scelta che non sembra trovare d’accordo il centrocampista francese: “È totalmente pazzesco – afferma il giocatore ai microfoni de Le Figaro -. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi”.

“È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre”.

Milan, Rabiot trascinatore: il francese fissa l’obiettivo

Nel corso dell’intervista, Adrien Rabiot, ha parlato anche dei suoi progetti con il Milan.

“Spero di fare grande cose, vincere titoli, in un club storico e mitico. Voglio lasciare il segno“. Il centrocampista francese, dunque, non ha alcun dubbio. L’obiettivo è quello di poter rendere felici i tifosi, attraverso i successi. Successi che sarà più facile raggiungere grazie al supporto dei suoi compagni.

Immancabile così arriva un commento su Luka Modric: “Mi ha sorpreso. Vederlo allenarsi così, con cura dei dettagli, professionalità, a 40 anni… Veramente. È umile, sempre al 100%”, ha concluso Rabiot.