Thiaw conquista Newcastle: l’ex Milan è diventato “Mr Undroppable”

L’ex rossonero si sta mettendo in evidenza in Premier League: buone prestazioni ed elogi per il difensore tedesco.

Uno dei tanti giocatori che hanno lasciato il Milan nel corso dell’ultimo calciomercato estivo è stato Malick Thiaw. Quando il Newcastle United si è fatto avanti con dei buoni argomenti economici, la trattativa è stata abbastanza rapida. Il giocatore ha detto subito di sì, motivato dalla possibilità di mettersi alla prova in Premier League e di tornare a giocare in Champions. E il club rossonero non se l’è sentita di rifiutare i 40-42 milioni di euro, bonus inclusi, offerti dai Magpies.

La cessione dell’ex Schalke 04 ha è stata accolta positivamente da una buona parte della tifoseria, che riteneva la proposta inglese irrinunciabile. Altri, invece, pensavano che il difensore tedesco fosse adatto alle esigenze di Massimiliano Allegri e che bisognasse puntarci ancora, vendendo magari uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, abbastanza disastrosi nella scorsa stagione. Alla fine, il trasferimento è andato in porto e tutte le parti coinvolte sono rimaste soddisfatte.

Thiaw brilla con il Newcastle di Botman e Tonali

Thiaw, che era stato cercato dal Newcastle United anche durante il calciomercato estivo 2024, ha iniziato la stagione come riserva. Nelle prime 4 partite è rimasto in panchina 3 volte, subentrando negli ultimi 10 minuti all’infortunato Fabian Schar nella sconfitta contro il Liverpool nella seconda giornata di Premier League. Dal 21 settembre è cambiato tutto.

Bournemouth-Newcastle è stata la prima partita nella quale l’ex Milan è stato schierato dal primo minuto e da quel giorno non è più uscito dalla formazione titolare dell’allenatore Eddie Howe. In difesa con lui c’è anche Sven Botman, centrale che Paolo Maldini aveva provato a portare a Milano prima di comprare proprio Thiaw. Il prezzo troppo alto dell’allora giocatore del Lille lo portò a trasferirsi a Newcastle, dove è stato ostacolato da alcuni infortuni e non ha espresso tutto il suo potenziale.

Thiaw e Botman hanno mostrato una buona intesa nelle ultime partite dei Magpies. Sono fioccati commenti positivi nei loro confronti. Anche da parte di un loro compagno di squadra, Bruno Guimaraes: “Malick e Sven sono il futuro di questo club. Sono molto a loro agio con la palla, non sentono la pressione. Sono stati fantastici insieme. Thiaw mi ha sorpreso molto: è molto bravo con la palla, senza palla. È veloce, intelligente, rompe le linee“. La bravura del tedesco con il pallone nei piedi è uno dei fattori che sarebbe tornato utile al Milan di Allegri. Inoltre, a Newcastle sta mostrando buone letture difensive e abilità nei duelli.

Il giornalista Mark Douglas di i Paper Sport lo definisce “Mr Undroppable” (ovvero “Mr Insostituibile/Indispensabile”) e “uno dei migliori acquisti dell’era PIF“. Su un suo post sul social network X scrive che “Thiaw è una Rolls Royce alla guida di una delle migliori difese della Premier League“. In generale, sono tanti i commenti positivi che circolano sul web. Ci sono tifosi dei Magpies che sottolineano che è stato un vero affare comprarlo alla cifra pagata al Milan.