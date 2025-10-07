Tonali arriva a Milano e incontra il suo agente: il ritorno in Italia è possibile

Potrebbero esserci a breve novità importanti per quanto riguarda il futuro di Tonali: oggi è tornato in Italia e ha subito incontrato il suo agente

Sandro Tonali si è trasferito in Inghilterra da diversi anni ed è diventato ormai un punto di riferimento del Newcastle di Eddie Howe. Si è ripreso alla grande, sia dal punto di vista fisico che psicologico, da quanto accaduto per il caso calcioscommesse: è stata dura per quasi un anno restare fuori dai campi, ma il peggio è passato e adesso per lui è iniziata una nuova vita. E chissà che, nel giro di non troppo tempo, ne possa iniziare ancora un’altra di nuovo in Italia.

Tonali torna in Italia e incontra il suo agente

In Premier League sta bene, è protagonista in una bella squadra come il Newcastle e lotta per obiettivi importanti, ma il richiamo di casa è sempre molto forte. Nelle ultime ore, come riportato da Goal.com, c’è stato a Milano un incontro con il suo agente Beppe Riso. Un summit per fare il punto della situazione, per aggiornarsi e, magari, anche per ragionare su possibili scenari futuri.

Tonali raggiungerà presto Coverciano per rispondere alla chiamata del suo idolo Gennaro Gattuso e dell’Italia. Durante la sosta di settembre, nelle gare con Estonia e Israele, era stato decisivo e lo sarà sicuramente anche in futuro. Sandro è un punto fermo degli azzurri, nonché, ad oggi, uno dei migliori giocatori italiani. I tifosi del Milan non hanno mai digerito il suo addio nell’estate del 2023, e potrebbe andare ancora peggio in caso di ritorno in Serie A con un’altra maglia.

La Juventus ci pensa ancora

L’unica squadra che può prendere Tonali è la Juventus, a meno di colpi di scena. I bianconeri ci avevano già pensato con Giuntoli, ma l’idea non è mai tramontata. Giorgio Chiellini, che ha assunto un ruolo importante nella dirigenza juventina, è pronto a tutto per portarlo a Torino.

Non è un affare per l’Inter, squadra che Sandro ha già rifiutato prima di accettare il Milan. Nessun’altra società, ad oggi, può permettersi quindi il suo acquisto.

Nell’incontro di oggi fra Tonali e il suo agente si è probabilmente parlato anche di questa opportunità: nel caso, passerebbe dal bianconero dal Newcastle a quello della Juventus. Non è una trattativa semplice però: il valore di Sandro nel frattempo è cresciuto ulteriormente, e oggi gli inglesi non chiederebbero meno di 70 milioni per la sua cessione.

Lo stipendio di Tonali al Newcastle

Dalla cessione di Tonali, il Milan incassò circa 59 milioni. Senza più l’ingombrante presenza di Paolo Maldini, che avrebbe ostacolato in ogni modo l’uscita del centrocampista italiano, anima dei rossoneri campioni d’Italia 2022 e semifinalisti di Champions League, Giorgio Furlani non ci pensò su due volte ad indebolire la propria squadra e incassare quella importante cifra.

A quella cifra c’è da aggiungere il 10% di futura rivendita. Una piccola parte di quei soldi provenienti da Newcastle fu girata al Brescia per lo stesso tipo di percentuale.

Il contratto di Tonali con il Newcastle è valido fino a giugno 2028 e con uno stipendio da 7 milioni a stagione più due di bonus in caso di obiettivi raggiunti.

Tonali diventerà padre

In estate ci sono stati importanti risvolti anche nella vita personale di Tonali. Nel mese di luglio, infatti, ha deciso di sposare la sua Giulia Pastore, fidanzata storica.

🚨 – #NUFC midfielder Sandro Tonali has announced that his wife Juliette Pastore is expecting a baby in January 2026. 🎉 Huge congratulations to them! ❤️ pic.twitter.com/BDKuuoO1Sl — Magpie Media (@MagpieMediaX) August 18, 2025

I due, circa un mese più tardi, tramite i social, hanno annunciato anche la gravidanza.

A breve quindi Sandro diventerà padre, e facciamo a lui e a Giulia i nostri più sentiti auguri rossoneri.