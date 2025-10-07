Tutti contro Leao, ma c’è chi ha fatto peggio

Le critiche non sembrano riguardarlo al momento, ma per Allegri non è certo una prima scelta

“Non lo so come potrò utilizzarlo. È un giocatore di grande qualità, e credo che avanti abbiamo già ottimi giocatori e la cosa importante è trovare il giusto equilibrio con questi”.

Parlava così Massimiliano Allegri al termine della sfida contro il Lecce, dello scorso agosto. Protagonista delle dichiarazioni del tecnico livornese era ovviamente Christopher Nkunku, arrivato – un po’ a sorpresa – negli ultimi giorni di calciomercato.

Un acquisto che ha spiazzato l’ex Juventus e tutti i tifosi rossoneri. Le qualità del francese non sono certo in discussione, ma i soldi spesi per il classe ’97 – 37 milioni di euro più 5 milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita – poteva ovviamente essere dirottati altrove.

Massimiliano Allegri aveva chiesto un centravanti e un difensore esperto. Alla fine sono arrivati il giovane Odogu per allungare il reparto arretrato e appunto Nkunku per l’attacco. E adesso? Adesso il tecnico portoghese dovrà essere bravo a far rendere al meglio il giocatore transalpino anche perché la rosa non è certo lunga.

Nkunku è la quarta scelta: Allegri non ha dubbi

Al momento, però, Allegri sembra essersi preso del tempo. In questo inizio di stagione l’ex Chelsea ha giocato poco o nulla: tre spezzoni in Serie A e 61 in Coppa Italia, dove ha trovato la rete dopo non aver giocato un match non proprio esaltante. Il motivo sarebbe la condizione fisica, ma c’è ovviamente tanto altro

L’ex Chelsea è entrato bene contro il Bologna. Nelle altre circostanze ha fatto terribilmente fatica. E’ successo soprattutto contro la Juventus: la critica ha attaccato Leao per i gol sbagliati, ma Nkunku non è riuscito mai a far qualcosa di utile. E’ sparito tra le maglie bianconero.

Al momento il francese è di fatto la quarta scelta di un attacco, che rischia di veder spesso Santi Gimenez al fianco di Christian Pulisic. L’americano non si discute, il messicano, invece, è l’unica prima punta. Rafa Leao ha iniziato a lavorarci in estate in questo nuovo ruolo con buoni risultati e siamo certi che Allegri continuerà a provarci ancora, ma la strada è ancora tanta da fare.

Nkunku che nella sua vita calcistica ha giocato sulla trequarti, o da esterno o da sotto punta, rischia così di far tanta panchina. La soluzione più semplice sarebbe quella di giocare con un attacco a tre, ma è difficile pensare che Allegri decida di cambiare adesso. Per Nkunku, dunque, si prevedono tempi duri: la Nazionale potrà così fargli solo bene.