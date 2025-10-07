Tutti pazzi per Pavlovic, 60 milioni per il serbo

Il centrale di Massimiliano Allegri è una delle note lieti di questo inizio di stagione per un Milan, tornato ad essere squadra

E’ tempo di bilanci in casa Milan. Il Diavolo arriva alla seconda pausa per le nazionali con la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia e con un terzo posto in classifica in Serie A. I rossoneri dopo un inizio shock, con il ko contro la Cremonese di Davide Nicola, hanno anellato quattro vittorie consecutive, frutto dei successi contro il Lecce, il Bologna, l’Udinese e il Napoli.

I tre punti conquistati contro gli uomini campioni d’Italia di Antonio Conte sono certamente i più preziosi. Sono arrivati dopo aver giocato più di mezzora con un uomo in meno per via dell’espulsione di Estupinan. Domenica scorsa, poi, il pareggio contro la Juventus che lascia l’amaro in bocca a causa delle troppe occasioni sprecate.

Questo primo bilancio può dunque ritenersi più che positivo. E’ la classifica a dirlo, ma soprattutto l’atteggiamento, tornato finalmente di squadra. Così viene inevitabilmente e giustamente esaltato Massimiliano Allegri, che è riuscito a voltare pagina.

Il tecnico livornese è chiaramente il più esaltato, ma sono tanti i complimenti anche per Adrien Rabiot e Luka Modric. Con loro è cambiato tutto: sono due veri leader riconosciuti dalla squadra, che stanno dando l’esempio. E poi? Certamente ha fatto bene Saelemaekers, oltre che Pulisic, nonostante il rigore sbagliato.

Con Massimiliano Allegri, però, è cambiato anche il modo di difendere. I numeri sono dalla parte del tecnico livornese: dopo il ko contro la Cremonese, zero gol subiti, a parte quello contro il Napoli con un calcio di rigore. Il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic appare davvero insuperabile.

Calciomercato Milan, Pavlovic al top: le big osservano

Un trio destinato a crescere. Potranno farlo soprattutto l’italiano e il serbo, che hanno dimostrato di avere grandi margini di miglioramento. Così pian piano entrambi stanno convincendo gli scettici, prestazione dopo prestazione. A subire le critiche maggiori in passato era stato Pavlovic per via della sua irruenza e di una tecnica che sembrava non proprio eccelsa.

Ora il serbo è un punto fermo della squadra di Allegri. Si sta dimostrando solido dietro, nonostante qualche piccola imprecisione, ma le sue incursioni palla al piede hanno spesso esaltato i tifosi. Pavlovic ha caratteristiche importanti che lo pongono inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento dei grandi club club.

Il serbo è destinato a crescere e in un Milan, in cui recita un ruolo da protagonista, presto varrà più del doppio di adesso. In poco tempo il suo prezzo d’acquisto potrebbe aggirarsi così attorno ai 60-70 milioni di euro. Barcellona, Chelsea e Arsenal, che ne stanno seguendo, la crescita sono avvertiti