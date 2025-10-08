Allegri lo ha reso grande: Gabbia batte tutti, è suo il primato

Il centrale italiano si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale di Gennaro Gattuso: pochi ne parlano, ma i numeri sono dalla sua parte

Saranno due settimane lunghe per i tifosi del Milan, che dovranno aspettare un po’ per rivedere la squadra di Massimiliano Allegri ancora in campo. C’è voglia di calcio come non succedeva da tempo. Lo scorso anno le pause per le Nazionali erano viste come boccate d’aria all’interno di un percorso infernale, fatto spesso di sconfitte.

E’ stata una stagione complicata quella che è andata in archivio senza una qualificazione alle coppe europee. Oggi con il tecnico livornese in panchina il vento è cambiato totalmente. Si guarda al futuro con ottimismo e l’ultima partita dimostra come sia cambiata la mentalità della squadra e dei tifosi.

Uscire da Torino con un pareggio sarebbe stato visto come un ottimo risultato, ma lo zero a zero ha lasciato l’amaro in bocca. La partita si poteva vincere e i calciatori di Allegri lo sanno benissimo, ma il bilancio all’8 ottobre non può che essere positivo.

E’ la classifica a dirlo, con un Milan lì al terzo posto a due passi dalla vetta occupata dal Napoli e dalla Roma. Il Diavolo dopo il passo falso contro la Cremonese ha vinto quattro partite consecutive, prima del pari contro la Juventus. Poi c’è stata la qualificazione in Coppa Italia.

Gabbia meglio di Bremer, la classifica non lascia dubbi

La mano di Massimiliano Allegri si sta già vedendo. A giovare del lavoro del tecnico livornese è soprattutto la retroguardia. La difesa è stata blindata: fatta eccezione della partita contro la Cremonese, il Diavolo è stato praticamente perfetto.

Due gol subiti dagli uomini di Nicola, poi solo la rete di De Bruyne dal dischetto. Così oltre ad esaltare le prestazioni di Luka Modric, Alexis Saelemaekers, Adrien Rabiot e e del solito Christian Pulisic, gli applausi sono andati anche agli uomini della retroguardia.

Tomori, Gabbia e Pavlovic hanno trovato un’intesa perfetta, ma di loro si parlare sempre così poco, soprattutto dell’italiano