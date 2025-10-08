Che fine ha fatto Silvano Vos, il nuovo Seedorf voluto da Moncada: dove gioca adesso

Dopo essere stato al centro di diverse voci di mercato, il centrocampista olandese è sparito dai radar: quale sarà il suo futuro?

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato il Milan non ha raggiunto tutti i propri obiettivi. Ad esempio, non è riuscito a liberarsi di esuberi come Silvano Vos e Divock Origi.

Con l’ex Liverpool è stata tentata la strada della risoluzione anticipata del contratto, però non è stata trovata un’intesa sulla buonuscita. L’accordo contrattuale firmato tre anni fa scade a giugno 2026 e consente all’attaccante di percepire 3,5-4 milioni di euro netti annui. Un super stipendio per un calciatore che già nella scorsa stagione non ha giocato mai e che non si è neppure visto a Milanello. Paolo Maldini e Frederic Massara sbagliarono clamorosamente a puntare su Origi dopo la vittoria dello Scudetto 2022.

Silvano Vos è stato ad un passo dalla cessione

Per quanto riguarda Vos, invece, il Milan ha cercato una soluzione con la formula del prestito. L’obiettivo era trovare una squadra che potesse dargli minutaggio, consentendogli così di crescere e di far vedere il suo potenziale.

Purtroppo, nessuna delle trattative intavolate ha avuto un esito positivo. L’ultima di cui si è parlato è quella con il Losanna, che è stato vicinissimo a prenderlo proprio in prestito. L’affare è saltato perché i club non hanno trovato l’accordo sulla cifra del prestito e anche sulla ripartizione del pagamento dello stipendio di Vos.

Sfumato il trasferimento in Svizzera, si pensava che sarebbe stata trovata un’altra soluzione, anche se era ormai settembre e la stragrande maggioranza dei campionati aveva la sessione del calciomercato chiusa. Invece, il 20enne olandese è rimasto a Milano e non si è praticamente più visto. Non è la cosa migliore per il suo processo di crescita. Tutt’altro.

Una soluzione da trovare

Vos non rientra nel progetto di Massimiliano Allegri, quindi non può avere speranze di ottenere spazio in Prima Squadra. E non vuole neppure giocare nel Milan Futuro, retrocesso dalla Serie C alla Serie D. Il trasferimento nella Super League svizzera era una buona opportunità di mettersi alla prova in un campionato che in questo momento è probabilmente adeguato al livello di un giovane ancora acerbo come lui.

Fino a gennaio l’ex Ajax rischia di non giocare. Nella finestra invernale del calciomercato il Milan proverà a trovare una soluzione in tempi rapidi, sperando di trovargli una squadra disposta a puntare sul ragazzo.

Quanto è costato Vos

Ad oggi, l’investimento fatto per comprare Vos dall’Ajax non può che essere considerato un errore. Nell’estate 2024 il club rossonero pensava di aver fatto un affare spendendo circa 3 milioni di euro più bonus per portarlo via da Amsterdam. All’esordio con il Milan Futuro aveva impressionato positivamente, però poi non si è confermato su buoni livelli nel resto della stagione.

Doveva essere una stella della squadra Under 23 rossonera, ma vi ha collezionato solamente 15 presenze. L’ultima è datata 2 marzo 2025, quando subentrò nel secondo tempo di Legnago-Milan Futuro, partita di Serie C terminata 2-1 per i padroni di casa. L’allenatore Massimo Oddo non gli ha dato fiducia nel finale di stagione, mentre si giocava le chance salvezza. Lo ha lasciato in panchina anche nei due match di playout contro la SPAL. Ora Vos vive una situazione che certamente non si aspettava quando ha firmato per il Diavolo.