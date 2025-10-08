Gabbia come De Rossi, svelato un particolare dettaglio: è sul suo parastinchi

Un dettaglio che riguarda i parastinchi di Matteo Gabbia non è passato inosservato. Ed è uguale a quello che De Rossi ha sulla sua pelle

Matteo Gabbia è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione del Milan. Ma non ne siamo sorpresi. Sapevamo che un difensore attento e preciso come lui, in un sistema difensivo come quello di Massimiliano Allegri, non poteva fare altro che bene. Perno della difesa rossonera, ha indossato anche la fascia da capitano a Udine in assenza di Maignan e Leao. La sua è una storia bellissima: nato e cresciuto in una famiglia di milanisti, oggi è un punto di riferimento per ogni tifoso, simbolo di un Milan che non c’è più.

In lui i tifosi rivedono i vecchi ideali del club rossonero: un ragazzo serio, professionista esemplare, mai una parola fuori posto, con lo stile Milan nel sangue. Non a caso, la società gli dà spesso spazio nelle interviste post gara. Inevitabilmente. Perché dice sempre la cosa giusta al momento giusto, soprattutto in un momento caldo come il dopo partita, ma al tempo stesso non è mai banale. E si è conquistato anche la convocazione, meritatissima, di Gattuso in Nazionale.

L’immagine sul parastinchi di Gabbia

L’impatto positivo di Gabbia è evidenziato anche dai numeri. In Serie A, è primo per duelli vinti (83.33). Inoltre, è cresciuto tantissimo anche in leadership. Non a caso, Allegri ha affidato a lui la gestione della difesa come prevede il suo ruolo di perno. Di fronte a lui, gli attaccanti avversari trovano sempre un muro. E devono fare attenzione a quel segnale di pericolo…

Vi ricordate il tatuaggio di Daniele De Rossi? Un segnale stradale di pericolo con l’immagine della scivolata. Ecco, è la stessa immagine presente sui parastinchi di Gabbia. Lo ha rivelato EuroFoot su Twitter con un’immagine che è subito diventata virale.