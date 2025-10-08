Lo ha chiesto Allegri, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo a zero a centrocampo

Lo stop ai campionati è un’occasione per i club di fare un punto della situazione ed iniziare a pensare a cosa possa servire in ottica mercato sia per quello che riguarda la seconda parte di stagione sia per il prossimo campionato.

Il Milan, salvo il ko interno arrivato contro la Cremonese all’esordio, ha vissuto una buona prima parte di campionato, sfiorando la vittoria anche sul campo della Juventus domenica scorsa.

Massimiliano Allegri è in contatto con Igli Tare e il resto della dirigenza in questi giorni per cercare di capire quali mosse portare a termine per migliorare l’organico a sua disposizione e sta proponendo dei nomi. Uno di questi potrebbe arrivare una volta terminata la stagione in corso essendo in scadenza di contratto. Un altro colpo a zero che permetterebbe al Milan di andare a migliorare la propria rosa contenendo le spese. Si tratta di un calciatore che il tecnico livornese ha avuto a disposizione durante la sua lunga permanenza sulla panchina della Juventus, ottenendo insieme ottimi risultati.

Allegri ha fatto una richiesta alla dirigenza: nuovo colpo a zero per il Milan

Rodrigo Bentancur è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Tottenham vedrà terminare il proprio accordo con il club londinese alla fine della stagione in corso e, già da gennaio, sarà libero di firmare con un’altra squadra decidendo autonomamente il proprio futuro.

L’uruguaiano ha lavorato a lungo con Massimiliano Allegri alla Juventus e ne conosce bene richieste e metodologie di lavoro. Un eventuale colpo che porterebbe al Milan un centrocampista di esperienza e qualità che conosce bene il campionato italiano e le richieste dell’allenatore. Un affare che Igli Tare sta valutando insieme al resto della dirigenza e che potrebbe andare a rinforzare ulteriormente un centrocampo che già in questa stagione è certamente tra i migliori nel campionato italiano.

Il sempre più probabile ritorno alle coppe europee del Milan in vista della prossima stagione porterà la società ad intervenire per allungare il numero di giocatori presenti in organico andando a dare a Massimiliano Allegri un numero più ampio di scelte quando aumenteranno le partite stagionali. Bentancur, tra l’altro, è un calciatore in grado di agire sia come regista davanti la difesa sia come mezzala.

Nel caso in cui il Milan decidesse di affondare il colpo con Bentancur dovrà provare ad accelerare i tempi andando a chiudere la trattativa con l’inizio del 2026 battendo sul tempo la concorrenza. Al momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo del classe 1997 con la società londinese che, con ogni probabilità, affronterà l’argomento con l’inizio dell’anno nuovo cercando di capire anche quelle che sono le volontà del giocatore.