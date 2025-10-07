Tare lo vuole fare ancora, nuovo colpo alla Modric: affare a zero dal Real Madrid

La sosta per le partite delle nazionali dà la possibilità alle squadre di club di fare le prime valutazioni dopo la prima parte della stagione e cercare di capire quali mosse di mercato mettere in atto in vista di gennaio e della prossima estate.

Il calciomercato estivo ha ribaltato completamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ma negli ultimi giorni della scorsa sessione di trattative è mancato l’acquisto di un difensore esperto, richiesto dal tecnico livornese che ha visto arrivare a Milanello il giovane Odogu.

La società ha deciso che ogni tipo di decisione riguardante il calciomercato rossonero verrà presa a gennaio in base a quella che sarà la situazione di classifica della squadra, l’assetto che avrà scelto Massimiliano Allegri e la situazione degli infortunati in casa Milan. Quello che appare certo, in caso di qualificazione alle coppe europee (la Champions League è il primo obiettivo), la rosa verrà ritoccata anche per quello che riguarda il numero di calciatori da registrare. Un difensore esperto potrebbe arrivare per permettere al club di avere a disposizione calciatori che siano pronti a vivere le notti europee ed alzare il livello di esperienza e qualità dell’organico.

Nuovo colpo a zero dal Real Madrid, Igli Tare è pronto a piazzare il nuovo affare

David Alaba è finito nel mirino del Milan. Stando a quanto affermato da Milanweb.it, i rossoneri sarebbero finiti sulle tracce del difensore austriaco che è in scadenza di contratto con il Real Madrid. L’ex Bayern Monaco, classe 1992, può agire sia da centrale che da esterno in difesa, rappresentando una soluzione importante per la retroguardia a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dopo l’ottima riuscita dell’affare Modric, arrivato a costo zero in casa Milan e subito decisivo nella squadra di Massimiliano Allegri, i rossoneri vogliono provare a ripetere l’operazione con Alaba. Al momento non sembrano esserci trattative per il prolungamento del contratto con il club spagnolo anche se non manca la concorrenza per il classe 1992. In Premier League sono diversi i club interessati al suo cartellino, così come il Galatasaray che lo ha cercato già in estate.

I prossimi mesi saranno decisivi considerato il fatto che Alaba potrà firmare con un’altra squadra già a partire dal prossimo gennaio. Se non dovesse arrivare il rinnovo entro la fine dell’anno, quindi, il Milan dovrà essere rapido nel cercare di assicurarsi la firma del giocatore e chiudere subito il colpo. Per l’austriaco potrebbe arrivare un contratto biennale con il Milan per cercare di inserire un tassello importante in una retroguardia che ora ha gli uomini contati.

Il colpo Alaba potrebbe non essere l’unico nel mirino di Igli Tare in vista della prossima stagione. Non è un mistero, infatti, che il club meneghino sia sulle tracce di Robert Lewandowski, ora in scadenza di contratto con il Barcellona e che potrebbe liberarsi a fine stagione. Il centravanti polacco piace molto alla dirigenza rossonera che dovrà, però, fare i conti con il suo alto ingaggio per provare a portarlo a Milanello.