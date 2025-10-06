Milan, ritorno di fiamma per il difensore: colpo a zero nel 2026

Un forte centrale difensivo potrebbe arrivare in rossonero a condizioni favorevoli l’anno prossimo: interessava al club già in passato.

La scorsa sessione estiva del calciomercato ha portato due nuovi difensori al Milan: Koni De Winter e David Odogu. Il primo già noto in Serie A per le esperienze con Juventus, Empoli e Genoa, il secondo praticamente sconosciuto in Italia. Sfumato l’arrivo di un centrale di esperienza, la dirigenza ha deciso di fare un investimento di circa 10 milioni di euro (bonus compresi) sul 19enne che militava nel Wolfsburg.

Non è escluso che il Milan possa intervenire a gennaio per rinforzarsi nel reparto, soprattutto se Odogu si rivelasse non pronto. È già rispuntato il nome di Joe Gomez, difensore che il club era stato vicino a prendere negli ultimissimi giorni di mercato. L’accordo con il Liverpool era stato raggiunto sulla base di 15 milioni di euro, però i Reds non riuscirono a comprare un sostituto in tempo e l’affare sfumò. In vista del mercato invernale la situazione potrebbe cambiare.

Milan, non solo Joe Gomez: altro nome dalla Premier League

Ovviamente, oltre a Gomez, il Milan valuta anche altri profili. Ci sono giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026 e che possono rappresentare delle occasioni interessanti da sfruttare.

Una di queste è Marcos Senesi, 28enne argentino con passaporto italiano che gioca nel Bournemouth. Il suo nome era già stato accostato al Milan in passato, quando lui ancora giocava in Eredivisie con Il Feyenoord. Nel 2022 ha lasciato Rotterdam per l’Inghilterra e oggi è un titolarissimo della squadra allenata da Andoni Iraola.

Senesi è uno dei profili presenti nella lista di Igli Tare. Oggi non c’è nessuna trattativa, nessun dialogo particolare, bisogna attendere i prossimi mesi per capire se ci potranno essere degli sviluppi. Il nazionale argentino ha accumulato una buona esperienza in Premier League e potrebbe tornare utile a Massimiliano Allegri.

È un difensore mancino, alto 1,85 centimetri (come Fikayo Tomori) e che fisicamente si fa valere. Stacca bene di testa e se la cava bene anche con la palla tra i piedi. Abile nelle letture difensive e negli anticipi, può però soffrire in campo aperto contro avversari particolarmente veloci. Nel Bournemouth gioca sul centrosinistra in una difesa a quattro, ma è un giocatore intelligente e che può essere adattato anche a tre. Il suo nome è stato accostato pure alla Juventus e alla Roma in tempi recenti.