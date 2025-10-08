@ML – L’iniziativa del Milan per i propri tifosi in trasferta: se ne parlerà oggi in Lega

Su richiesta del Milan, oggi nella riunione di Lega si parlerà di un tema molto importante che riguarda i propri tifosi in trasferta

C’è una novità molto importante in merito ad un tema carissimo ai tifosi del Milan. La Curva Sud da anni porta avanti una battaglia in merito ai prezzi troppo alti dei biglietti per il settore ospiti. Ad esempio, anche quest’anno il tifo organizzato rossonero ha rinunciato alla recente trasferta di Torino contro la Juventus per lo stesso problema. La società rossonera ha deciso quindi di muoversi per portare una proposta alla Serie A.

L’iniziativa del Milan

Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, si è aperto in Lega un tavolo di lavoro e confronto sulla possibile introduzione di un tetto al prezzo dei biglietti destinati al settore ospiti. Se ne discuterà oggi nella riunione di Lega ed è uno dei temi dell’ordine del giorno. Un’iniziativa voluta dal club rossonero.

Effetti positivi

Il problema è piuttosto serio. I prezzi dei biglietti sono sempre più alti e questo sta rischiando di portare sempre meno persone allo stadio. L’introduzione di un tetto, che si dovrebbe determinare attraverso il confronto fra i club coinvolti, porterebbe più gente alle partite e avrebbe altri due aspetti virtuosi:

Miglioramento del prodotto partita, arricchito da cornice di pubblico maggiore;

Aumento del valore di quel prodotto.

Il tetto ai costi dei biglietti è stato già introdotto dall’UEFA per le proprie competizioni (da questa stagione in Champions League è di 50€) e, di conseguenza, altre leghe europee si stanno muovendo nella stessa direzione.