Confronto acceso fra Allegri e Leao dopo Juve-Milan, la ricostruzione

Cosa è successo negli spogliatoi dopo Juventus-Milan, a rivelarlo è la Gazzetta dello Sport: Allegri ha attaccato Leao davanti a parte della squadra

Sono passati diversi giorni da Juventus-Milan ma se ne parla ancora oggi. E il tema più caldo riguarda, ovviamente, Rafael Leao. Entrato a metà del secondo tempo, sul piede sinistro del portoghese e poi sul destro sono passate le due palle gol per vincere la gara (dopo che Christian Pulisic aveva sbagliato il rigore). Su DAZN, nel servizio BordoCam, abbiamo potuto vedere la reazione di Massimiliano Allegri.

Nel primo caso, si è lasciato andare ad una frase che abbiamo pronunciato tutti: “Ma come ha fatto a buttarla fuori?“. Nel secondo, invece, si è letteralmente infuriato: una corsa nervosa per tutta la panchina e poi una mano sul volto e il dito ad indicarsi la testa, proprio a dire “Ma come è possibile?“. In effetti, il doppio errore di Leao è difficile da spiegare a questi livelli.

Cosa ha detto Allegri a Leao dopo la partita

I tifosi, molto legati a Leao, lo giustificano per la condizione fisica e c’è chi esprime anche dubbio sul ruolo da attaccante. La verità è che Rafa ha sempre avuto problemi nel fondamentale del tiro in porta, con entrambi i piedi. Ed è una cosa che, a 26 anni, non ha mai migliorato.

Così come altri aspetti fondamentali che lo rendono, ad oggi, un giocatore incompleto e senza alcun tipo di evoluzione.

Su Gazzetta.it, un articolo del giornalista Luca Bianchin svela cosa è successo post partita. Abbiamo visto le scene riprese dalle telecamere di DAZN, ma c’è stato anche un dopo nello spogliatoio. “Al chiuso dello Stadium, davanti ad alcuni compagni, Max si è rivolto a Leao dicendogli – con decisione – che l’atteggiamento giusto per giocare nel Milan non può essere quello visto a Torino“, scrive Bianchin.

Leao allergico al sacrificio

Allegri ce l’ha con Leao non soltanto per i gol sbagliati. Non è un caso che Allegri, sia contro il Napoli che contro la Juve, in panchina sia esploso solo dopo l’ingresso in campo del portoghese. Il tema centrale è la sua predisposizione al sacrificio, al lavoro per la squadra, alla voglia di aiutare i compagni in fase difensiva. Elementi che mancano da sempre a Rafa.

A proposito di questo, Paulo Fonseca un anno fa lo aveva tenuto in panchina per qualche partita per lo stesso motivo. E non ha giocato titolare per un periodo anche con Sergio Conceicao. E ora Allegri sembra andare nella stessa direzione. Sa perfettamente che è un giocatore che gli può far vincere le partite, ma gol e assist non bastano.