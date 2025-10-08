Osimhen al Milan, impossibile per due anni: il retroscena sulla clausola

Il club rossonero ha pensato al centravanti nigeriano per rinforzare l’attacco: il retroscena raccontato da Fabrizio Romano.

Negli ultimi anni si è parlato tantissimo di Victor Osimhen e non solo per le sue prestazioni in campo. Il bomber nigeriano è stato un grande protagonista delle cronache del calciomercato.

Dopo essere stato uno dei grandi artefici dello Scudetto vinto dal Napoli di Luciano Spalletti nella stagione 2022/2023, qualcosa si è rotto tra lui e il club. È rimasto un altro anno in maglia azzurra, prolungando anche il contratto fino a giugno 2026, ma poi voleva andarsene. L’arrivo di Antonio Conte in panchina non ha cambiato la situazione e, sfumato il sogno di andare in una squadra importante della Premier League, il giocatore ha ripiegato su un sorprendente trasferimento al Galatasaray.

Osimhen dal Napoli al Galatasaray: le cifre dell’operazione

Nel mercato estivo 2024 ha lasciato Napoli per la Turchia in prestito secco, mentre nel 2025 si è concretizzata la cessione a titolo definitivo. Dopo una trattativa tutt’altro che breve, il Galatasaray ha acquistato il cartellino di Osimhen investendo la bellezza di 75 milioni di euro, ovvero il prezzo indicato nella clausola di risoluzione presente nel contratto del giocatore. Il club campano avrà anche il 10% di una eventuale futura rivendita.

Il centravanti nigeriano ha sottoscritto un contratto di quattro anni che prevede uno stipendio fisso netto di 15 milioni di euro netti annui, un premio premio fedeltà di 1 milione di euro annuo e un compendo per i diritti di immagine di 5 milioni di euro annui. Incasso totale di 21 milioni di euro netti all’anno. Osimhen ha iniziato questa stagione con 3 gol in 6 presenze, vuole replicare o fare meglio della scorsa conclusa con 37 gol e 8 assist in 41 partite e la vittoria sia della Super Lig sia nella Coppa di Turchia.

Niente Milan: il Napoli e la clausola anti-Italia

La trattativa tra Napoli e Galatasaray è andata per le lunghe per più motivi. Nell’accordo è stata inserita anche una clausola “anti-Italia” che impedisce al club turco di vendere il calciatore in Serie A per i prossimi due anni.

Il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha spiegato perché gli azzurri hanno insistito per stipulare tale clausola: “Perché un paio di sessioni di mercato fa il Milan aveva pensato ad Osimhen come opportunità last-minute, e poi in estate ci ha pensato anche la Juventus. De Laurentiis non ha mai voluto venderlo in Italia, ma solo all’estero. Per i prossimi due anni non può essere ceduto in Serie A. Questa clausola è stata accettata dai turchi e dal giocatore“. Confermato, quindi, il sondaggio fatto dal Milan. Probabilità di poterlo prendere nulle, considerando sia i costi sia la volontà di Aurelio De Laurentiis di non vederlo con la maglia di un’altra squadra italiana.