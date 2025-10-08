Rabiot contro Milan-Como in Australia, arriva la dura risposta: “È pagato per giocare”

Rabiot si è esposto in maniera molto netta su Milan-Como in Australia, in questi minuti è arrivata la risposta ufficiale dalla Serie A

Nella giornata di ieri, in un’intervista rilasciata a Le Figaro, Adrien Rabiot si è esposto senza peli sulla lingua in merito alla questione Milan-Como che si giocherà in Australia. “Decisione totalmente folle” l’ha definita il centrocampista francese, dando voce anche ai tifosi e non solo. Infatti, è impossibile dargli torto.

Oggi è in programma una riunione di Lega e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha risposto a queste affermazioni di Rabiot in maniera molto dura ai giornalisti presenti: “Rabiot deve avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare il suo datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto che la partita si giocasse all’estero”.

Rabiot ha citato anche il problema della salute dei giocatori, messa a dura prova da un calendario sempre più intenso. E a questo si aggiunge anche l’insensato viaggio dall’altra parte del mondo per giocare una partita di campionato. De Siervo in merito ha detto: “La salute dei giocatori è un elemento fondamentale. Ci battiamo perché questo sistema abbia delle logiche. Questa cosa è un fatto eccezionale, dal punto di vista organizzativo è complicata ma stiamo parlando di viaggiare su una Buisness Class… I giocatori che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono devono capire che questo è un sacrificio che si può fare“.

