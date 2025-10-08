Rabiot contro Milan-Como in Australia, arriva la dura risposta: “È pagato per giocare”

Rabiot si è esposto in maniera molto netta su Milan-Como in Australia, in questi minuti è arrivata la risposta ufficiale dalla Serie A

Nella giornata di ieri, in un’intervista rilasciata a Le Figaro, Adrien Rabiot si è esposto senza peli sulla lingua in merito alla questione Milan-Como che si giocherà in Australia. “Decisione totalmente folle” l’ha definita il centrocampista francese, dando voce anche ai tifosi e non solo. Infatti, è impossibile dargli torto.

Oggi è in programma una riunione di Lega e Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha risposto a queste affermazioni di Rabiot in maniera molto dura ai giornalisti presenti: “Rabiot deve avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare il suo datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto che la partita si giocasse all’estero”.

De Siervo risponde a #Rabiot su questione #MilanComo: “Lui e i gli altri sono pagati per giocare, deve avere rispetto dei soldi che guadagna e delle scelte del suo datore si lavoro, ossia il #Milan”@tvdellosport pic.twitter.com/AHYwj4Lq75 — GianluVisco (@GianluVisco) October 8, 2025

Rabiot ha citato anche il problema della salute dei giocatori, messa a dura prova da un calendario sempre più intenso. E a questo si aggiunge anche l’insensato viaggio dall’altra parte del mondo per giocare una partita di campionato. De Siervo in merito ha detto: “La salute dei giocatori è un elemento fondamentale. Ci battiamo perché questo sistema abbia delle logiche. Questa cosa è un fatto eccezionale, dal punto di vista organizzativo è complicata ma stiamo parlando di viaggiare su una Buisness Class… I giocatori che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono devono capire che questo è un sacrificio che si può fare“.