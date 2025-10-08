Santi Gimenez rimproverato dal ct del Messico: deve migliorare due cose

Aguirre, commissario tecnico della nazionale messicana, ha qualche appunto da fare all’attaccante del Milan.

Una buona prestazione contro la Juventus non è bastata a Santiago Gimenez per sbloccarsi nella Serie A 2025/2026. Il numero 7 rossonero è ancora a quota 0 gol dopo 6 giornate di campionato. Ha segnato l’unica rete in Coppa Italia contro il Lecce.

Anche se non ha realizzato gol, il suo lavoro per la squadra è stato apprezzato da Massimiliano Allegri e non solo. L’ex Feyenoord cerca di posizionarsi sempre bene in campo, sia quando la palla ce l’ha il Milan sia quando è il possesso degli avversari e serve pressare o chiudere le linee di passaggio. Fa un lavoro sporco e ha uno spirito di sacrificio che per l’allenatore toscano è qualcosa di prezioso, anche se ovviamente ci si aspetta soprattutto gol da parte sua. Speriamo che si sblocchi al più presto in Serie A.

Dal Milan al Messico: cosa dice Aguirre di Gimenez

Adesso c’è la sosta nazionali e Gimenez è stato regolarmente convocato dal commissario tecnico Javier Aguirre per i prossimi impegni del Messico. Domenica 12 ottobre c’è l’amichevole contro la Colombia, mentre mercoledì 15 ottobre è in programma quella con l’Ecuador.

El Bebote ha realizzato un bel gol nell’ultima amichevole che il Messico ha giocato e pareggiato 2-2 contro la Corea del Sud. Era rimasto a secco nelle 8 precedenti partite con la nazionale e si è sbloccato il 10 settembre scorso. Vedremo se andrà in rete anche stavolta, questo lo potrebbe aiutare anche nel momento del ritorno a Milano.

Intanto il ct Aguirre, intervistato da Somos Fox, ha fatto le seguenti osservazioni su Gimenez e sul compagno di reparto Raul Jimenez: “Possono giocare insieme. E quando lo hanno fatto, li criticavo entrambi per la loro mancanza di impegno difensivo. Se l’avversario ti toglie palla e si mettono a guardare, giochiamo in 10 contro 8“.

L’allenatore messicano dovrebbe ritrovare un Santi più propenso da aiutare difensivamente, grazie al lavoro fatto con Allegri. Ma c’è anche un altro aspetto che Aguirre evidenzia: “Ho rimproverato entrambi di essere troppo generosi l’uno con l’altro: l’attaccante deve essere egoista. Quando sta per fare gol Raul, passa la palla a Santi e viceversa. Capisco la loro sintonia, ma bisogna essere egoisti“. Vedremo se i rimproveri fatti porteranno i due attaccanti a migliorare.