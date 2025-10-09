Massimo Boldi ha un’idea per salvare San Siro, i tifosi approvano: pioggia di like su Facebook (FOTO)

Massimo Boldi spera che San Siro non venga abbattuto e ha un’idea: i nostri follower su Facebook approvano l’iniziativa del noto attore, grande tifoso milanista.

C’è un certo modo di parlare di San Siro che solo chi lo ha vissuto davvero può permettersi. Non come luogo di passaggio, ma come parte della propria storia. Massimo Boldi, da milanese vero e da tifoso del Milan, ne ha parlato con l’affetto di chi in quello stadio ha lasciato pezzi di vita. Ai microfoni di Libero, l’attore ha ricordato il suo primo contatto con il mondo rossonero: “Mio nonno, Mario Vitali, è stato uno dei fondatori del Milan. Mi portava in società da bambino, a vedere i giocatori e le partite. Diventare milanista è stato naturale“.

Boldi vuole fare un film a San Siro: “Ho già il titolo”

Parole che arrivano dritte al cuore dei tifosi, soprattutto in un momento in cui il futuro di San Siro è di nuovo al centro del dibattito. Tra progetti di nuovi impianti e piani urbanistici, Boldi va in controtendenza. Non usa mezzi termini: “Se vogliono costruire un altro stadio, facciano pure, ma San Siro non si tocca. È un simbolo dell’Italia, non solo di Milano. Se sparisse, sarebbe un grande dispiacere. Io ci sono molto affezionato. Non amo i cambiamenti, vorrei che restasse così com’è”.

Poi l’annuncio: “Mi piacerebbe farci un film. Ho già il titolo: Natale a San Siro“.

Le sue parole hanno un tono semplice, ma dentro c’è tutta la nostalgia di chi ha visto il Milan di Rivera, di chi ha applaudito i gol di Van Basten e ha sentito vibrare la Curva Sud nei giorni più grandi. San Siro, per Boldi e per tanti milanisti, non è solo uno stadio: è un pezzo di identità, un archivio di emozioni collettive. Forse è proprio questo il punto: si può davvero costruire qualcosa di nuovo, senza perdere il cuore di ciò che già ci appartiene?