Milan, in arrivo il primo rinnovo: tutto pronto per la firma

Il calciatore è pronto a mettere nero su bianco. Il Diavolo ora è convinto di blindarlo: il punto della situazione

E’ tempo di bilanci e riflessioni. La pausa serve chiaramente a capire cosa c’è che non va e cosa si può migliorare. Giorgio Furlani e Igli Tare sono così a lavorare per organizzare il futuro del Milan. Un futuro che inevitabilmente passerà dagli acquisti dei calciatori richiesti da Massimiliano Allegri, come un difensore esperto e soprattutto un centravanti, ma anche dei diversi rinnovi.

Vanno blindati quei calciatori che hanno accordi in scadenza a breve. Il primo della lista è ovviamente Mike Maignan, che il prossimo 30 giugno, senza un prolungamento, dirà stop alla sua avventura con il Diavolo. Il rischio al momento è davvero concreto.

Il portiere continua a flirtare con i tifosi rossoneri sui social, ma la trattativa per il rinnovo è bloccata. La speranza è che nelle prossime settimane possa cambiare il vento. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, non c’è certo ottimismo.

Milan, arriva la firma: il giocatore pronto a mettere nero su bianco

Se per Mike Maignan non ci sono sensazioni positive, lo stesso non si può dire per altri calciatori, che hanno accordi brevi. La dirigenza rossonera, infatti, sta lavorando anche al rinnovo di Alexis Saelemaekers che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

Serve il prolungamento il prima possibile, sapendo che tante big ne stanno osservando la situazione. C’è fiducia e la fumata bianca può arrivare davvero a brevissimo. Chi, però, metterà nero su bianco per prima è Fikayo Tomori. Un po’ a sorpresa – stando a quanto filtra dalle parti di Casa Milan – l’inglese è una pratica calda.

Il giocatore è rinato con Massimiliano Allegri e il Diavolo è pronto assolutamente a blindarlo. Da tempo, poi, il giocatore ha manifestato la volontà di proseguire in rossonero. Nelle scorse sessioni di mercato, d’altronde, ha rifiutato tutto quello che c’era da rifiutare. Tomori ha detto no al Tottenham e alla Juventus. C’è il Milan nel suo futuro, ora anche i rossoneri sono convinti di tenersi l’inglese.