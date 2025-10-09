Pirlo o Modric, il sondaggio su Facebook che sta facendo impazzire i tifosi: scegliere è dura (FOTO)

Il nostro sondaggio sulla pagina Facebook sta facendo impazzire i tifosi: Luka Modric o Andrea Pirlo? Fai anche tu la tua scelta

I tifosi del Milan, e in generale la Serie A tutta, si stanno godendo le incredibili prestazioni di Luka Modric. A 40 anni da poco compiuti, il centrocampista croato è, insieme a Pulisic, il miglior giocatore per rendimento di tutto il campionato. Ha giocato fino ad oggi sei partite ad un livello altissimo, dimostrando di essere ancora in pienissima forma come aveva fatto anche nell’ultima stagione al Real Madrid (con oltre 60 presenze).

Modric è un Pallone d’Oro, uno di quei giocatori che in Italia ormai non si vedono più. A detta di tutti, è fra i pochi del calcio moderno che avrebbe potuto benissimo giocare nei grandi Milan del passato: da quello di Sacchi a quello di Capello, per finire a quello di Ancelotti. In quest’ultimo, al suo posto, c’era un gigante del calcio italiano come Andrea Pirlo.

Chi scegli fra Modric e Pirlo

Pirlo ha vestito la maglia del Milan per dieci anni, prima di decidere di andare alla Juventus alla scadenza del contratto (nella sua ultima stagione proprio Allegri è stato decisivo per il suo addio perché gli preferiva Van Bommel). Impossibile però dimenticare l’influenza e l’importanza di un giocatore come Andrea nei successi dei rossoneri di quegli anni.

Ma fra lui e Modric, chi scelgono i tifosi? Abbiamo avviato un sondaggio sulla nostra pagina Facebook e i tifosi nei commenti sono impazziti. Visita la nostra pagina Facebook e dicci chi sceglieresti fra questi due mostri sacri del calcio.