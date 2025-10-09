Rinnovo Pulisic non è una priorità: il piano del Milan

Il punto della situazione sul futuro dell’americano, che sta segnando tanto come lo scorso anno. Il Diavolo se lo tiene stretto

Chris Pulisic è volato in America, lasciando un ricordo amaro ai tifosi del Milan: quel rigore sbagliato, contro la Juventus, che ha portato il Milan a perdere due punti a Torino.

Ma come cantava un noto cantante, un giocatore non si giudica da un calcio di rigore e non abbiamo alcuna intenzione di farlo. Così il suo inizio di stagione è perfettamente in linea con quelli passati: l’americano del quale si parla sempre troppo poco ha già realizzato sei gol e due assist ed è dunque il capocannoniere del Diavolo.

Il premio di miglior giocatore del mese di settembre non può certo sorprendere. Come detto, spesso si parla e si scrive davvero troppo poco di Pulisic, che sicuramente è sul podio dei giocatori più forti della Serie A.

I valori di mercato magari dicono altro, ma i numeri (e sono quelli che contano), sono senza ombra di dubbio dalla sua parte. Il Milan non ha certo dubbi sul fatto che Chris Pulisic sia un giocatore fondamentale per i rossoneri di oggi e per quelli del futuro.

Milan, futuro Pulisic: il punto della situazione

In queste settimane si è parlato insistentemente del suo contratto, facendo spesso confusione. L’accordo di Chris Pulisic con il Milan scadrà il 30 giugno 2027, ma esiste una clausola che permette al Milan di prolungare unilateralmente fino al 30 giugno 2028.

Come è chiaro a tutti, dunque, la scadenza del contratto dell’americano non è poi così dietro l’angolo. Ciò non toglie che il club abbia voglia di allungare l’accordo con l’ex Chelsea a breve.

L’idea è quella di rinnovare almeno fino al 2029, con un aumento dell’ingaggio a cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Un’idea nata già in primavera scorsa, ma Pulisic, nel caos totale (condivisibile), ha deciso di prendersi del tempo. Ma in estate non ha chiesto la cessione e non è nata alcuna situazione che potesse portarlo a dire addio al Milan.

Ora con Massimiliano Allegri in panchina il Diavolo ha voltato pagina e per Capitan America sarà certamente più facile decidere di legarsi al rossonero ancora per parecchi anni, rendendo felice ogni singolo tifoso del Diavolo.