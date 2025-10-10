Allegri ha individuato il rinforzo, assalto in casa Atalanta nel 2026

Massimiliano Allegri ha indicato un nome a Igli Tare e al resto della dirigenza per quello che riguarda il calciomercato della prossima stagione con il tecnico che vuole un colpo dall’Atalanta.

Il Milan guarda in casa Atalanta per il proprio calciomercato e sta pensando ad un possibile colpo per la prossima stagione dalla squadra allenata da Ivan Juric.

Manca ancora molto all’apertura ufficiale del calciomercato invernale, ma in casa Milan la mente è già rivolta ai possibili rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri sia per la seconda parte di campionato sia per la prossima stagione. Proprio l’allenatore del Milan avrebbe fatto il nome di un giocatore di proprietà dell’Atalanta che sta facendo molto bene in queste prime settimane della stagione 2025/2026.

Assalto in casa Atalanta, il Milan prova il colpo

Marco Palestra è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con il difensore esterno che piace molto a Massimiliano Allegri. Il tecnico lo ha individuato come possibile rinforzo per la squadra rossonera in ottica futura e ci sarà un assalto in casa bergamasca in occasione della prossima estate.

L’Atalanta ha ceduto in prestito al Cagliari il proprio esterno non andando ad inserire il diritto di riscatto essendo certa di voler puntare su di lui in ottica futura. Milan, Roma e Juventus avevano preso informazioni già durante la scorsa estate, trovando però le porte chiuse da parte del club orobico.

In questa prima parte di stagione Palestra si sta mettendo in mostra con la maglia rossoblu fornendo ottime prestazioni sotto la guida di Pisacane. Il Cagliari terrà il giocatore fino alla fine del campionato in corso con il classe 2005 che farà ritorno all’Atalanta durante l’estate del 2026, data in cui il Milan affonderà il colpo per provare a portarlo in rossonero.

Molto dipenderà anche da quella che sarà la stagione sia del Milan che dell’Atalanta. Nel caso in cui i rossoneri riuscissero a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e i bergamaschi no, sarebbe più semplice per il Milan riuscire a mettere sotto contratto il difensore esterno ora al Cagliari. In caso di ritorno nella massima manifestazione continentale il Milan dovrà allungare la propria rosa mettendo calciatori di qualità a disposizione di Allegri.

Nelle idee di Massimiliano Allegri, Marco Palestra potrà agire sia da esterno di centrocampo a tutta fascia, sia come terzino destro nel caso in cui il tecnico dovesse decidere di passare ad una difesa a quattro. Un colpo anche in prospettiva per il Milan che si ritroverebbe in casa il possibile esterno destro dei prossimi dieci anni considerata la giovane età del calciatore e le qualità già dimostrate in campo.