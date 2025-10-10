C’è la fila fuori Casa Milan: lo vogliono tutti in prestito a gennaio

Sono molti i club che stanno bussando alla porta del Milan per avere un gioiello in prestito in vista della seconda parte di stagione con il club che sarà presto chiamato a prendere una decisione.

A poco meno di tre mesi dall’apertura ufficiale del calciomercato invernale, sono già diverse le società che stanno prendendo contatti con il Milan per cercare di assicurarsi un giovane talento rossonero in prestito.

Non c’è sosta in ottica calciomercato per quello che riguarda il Milan che, oltre a cercare di capire quale pedina mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per la seconda parte di stagione, dovrà decidere cosa fare con qualche giovane gioiello di proprietà. In questi giorni alcuni club hanno palesato il loro interesse nei confronti di un giocatore che si sta mettendo in mostra anche con la prima squadra del tecnico livornese.

Lo vogliono tutti in prestito, il Milan potrebbe cederlo

Cheveyo Balentien è finito nel mirino di diverse squadre in vista della seconda parte di stagione con la giovane punta olandese che potrebbe salutare i rossoneri in prestito. Al momento il calciatore si sta dividendo tra prima squadra e Milan Futuro, dimostrando ottime qualità quando ha fatto i suoi esordi sia in campionato che in Coppa Italia contro il Lecce.

In Serie A Parma e Cagliari (i rossoblu sono alle prese con la lunga assenza di Belotti), avrebbero preso informazioni sul gioiello olandese. In Serie B, dalla Samp al Bari, passando per altri club come Modena e Padova, sarebbero disposti a dargli spazio per farlo giocare con continuità. Starà al Milan capire cosa fare con il classe 2006 che ha ben impressionato quando è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri.

La volontà del Milan, almeno inizialmente, era quella di aggregare il giocatore alla formazione di Massimo Oddo, alla guida del Milan Futuro. Un anno in Serie D, con qualche allenamento in prima squadra, era il programma per il giovane attaccante prelevato dall’ADO Den Haag. Le sue qualità hanno convinto Massimiliano Allegri a dargli una chance in prima squadra ed ora è spesso aggregato a Maignan e compagni.

Nelle prossime settimane il Milan dovrà capire cosa fare con il suo giovane talento che potrebbe trovare maggiore spazio sia in Serie A che in Serie B, ma non è da escludere che si possa scegliere di continuare a lasciarlo a Milanello per farlo crescere con il resto della rosa. Qualche apparizione in prima squadra ed una presenza fissa nello scacchiere di Oddo potrebbero essere un buon viatico per proseguire con il percorso di crescita.