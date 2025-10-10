Ibra protegge Leao: “Tra i migliori al mondo, ha vinto da solo”. Poi svela la sorpresa della stagione

Le dichiarazioni dello svedese, che si sofferma sui calciatori in rosa al Diavolo. Ecco le sue parole

E’ un Milan diverso quello che si è presentato ai nastri di partenza. Un Milan che fortunatamente ha voltato pagina rispetto allo scorso anno, in cui tutto andò male. Affidarsi a Massimiliano Allegri, oltre che a Igli Tare, è stata la scelta più giusta e i risultati stanno iniziando a vedersi.

Il primo bilancio non può che essere positivo e non ha dubbi in merito nemmeno Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è un po’ messo da parte, ma chi conosce bene Casa Milan e Milanello sa che sta continuando a fare il suo lavoro, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e personalità. Lavorare lontano dalle luci dei riflettori non significa farlo meno.

Ibra stamani si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando un po’ di tutti, anche ovviamente dei calciatori. Impossibile così non iniziare parlando di Luka Modric:

“Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da ‘wow’ solo standogli vicino ti dà qualcosa. In campo gli abbiamo detto ‘entra e fai tu’. Non sono stupito, gioca così da vent’anni. Rabiot? Doveva venire un anno fa, ci avevamo provato ma voleva giocare in Francia”.

Milan, Ibra sta con Leao: “Io sono diventato maturo a 28 anni”

Prima di parlare di Rafa Leao, Zlatan Ibrahimovic indica chi secondo lui sarà la sorpresa della stagione. Il nome stupisce davvero tutti: “Pavlovic può crescere ancora – ammette subito lo svedese”, che poi cita altri calciatori

“Gimenez appena si sblocca farà un sacco di gol. Jashari è un top. E anche Ricci crescerà: la squadra è un giusto mix di presente e prospettive”.

Ed ecco il pensiero di Ibra su Leao: “A Torino ero nello spogliatoio ed erano tutti arrabbiati, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori un mese e deve tornare in forma. Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti del mondo. L’ho visto ragazzino, ora ha due figli: è un percorso. Io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo…”