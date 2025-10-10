Milan, 3 top e 3 flop delle prime sei giornate su Instagram: polemiche assicurate (VIDEO)

Tiriamo le somme di queste prime sei giornate di Serie A del Milan: tre top e tre flop sulla base del rendimento dei giocatori

Dopo le prime sei giornate, è possibile, in maniera molto relativa, tirare le prime somme. Non definitive, per niente, ma abbastanza per capire dove questo Milan sta andando. È una squadra che ha cambiato molto, dentro e fuori dal campo, e che in questa prima parte di stagione ha mostrato due facce: una che entusiasma e una che lascia ancora qualche perplessità da risolvere.

I flop

Sul nostro profilo Instagram, abbiamo pubblicato un Reel sui top e i flop di queste prime sei giornate. Partiamo dai flop.

Al terzo posto Christopher Nkunku. È appena arrivato, ha avuto poco spazio, ma da un giocatore così ci si aspetta qualcosa di più immediato: un guizzo, una scintilla, un lampo che finora non s’è visto, se non in Coppa Italia contro il Lecce.

Al secondo posto Pervis Estupiñán. Sta crescendo, sì, ma l’ombra di Theo Hernandez pesa tantissimo e si vede in ogni giocata ancora un po’ frenata.

Il primo posto, inevitabilmente, va a Rafael Leao. È reduce da un infortunio lungo, ha attenuanti solide, ma nei sessanta minuti giocati finora ha lasciato la sensazione di essere lontano dal suo livello. È solo questione di tempo, ma serve un segnale.

I top

E poi ci sono i top, quelli che stanno tenendo in piedi il tutto.

Al terzo posto Matteo Gabbia, ormai una certezza. Difende, guida, parla, anticipa: è cresciuto tanto con Allegri e la chiamata in Nazionale se l’è guadagnata tutta.

Al secondo posto Luka Modric, che a 40 anni gioca come se il tempo per lui non esistesse: un punto fermo, un riferimento tecnico e mentale.

Ma il primo posto è tutto di Christian Pulisic: numeri, impatto, personalità. È il giocatore che fa la differenza ogni volta che tocca il pallone.