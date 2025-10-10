Nuovo record per Camarda, gol magia in azzurro (Video)

Il giovane centravanti ha trovato la via della rete ancora con la Nazionale Under 21 di Baldini: ecco la rete dell’attaccante

Francesco Camarda ancora in gol. Il giovane bomber trova un’altra gioia dopo la rete messa a segno in Serie A con la maglia del Lecce, contro il Bologna, al Via del Mare. Ovviamente per il calciatore di proprietà del Milan, non ancora maggiorenne, si tratta di un nuovo record.

Camarda è diventato il più giovane a trovare il gol con la maglia dell’Italia Under 21. Il calciatore ha così battuto il record detenuto da Mario Balotelli.

Italia-Svezia, il gol di Camarda

La rete è arrivata nel corso del match tra i ragazzi di Baldini e la Svezia: Camarda ha realizzato il calcio di rigore, che si era procurato, battendo il portiere avversario con uno scavetto, un tocco sotto da vero campione.

Qualche minuto dopo sarebbe potuto arrivare anche il raddoppio: dribbling a rientrare, per eludere l’avversario, ma il tiro del giovane attaccante del Lecce termine fuori di pochissimo. Oggi, 10 ottobre 2025, resterà comunque un giorno da ricordare per Camarda e i suo tifosi.