Pulisic non si è allenato: l’annuncio di Pochettino preoccupa i milanisti

Dal ritiro degli Stati Uniti arriva una notizia riguardante le condizioni fisiche del numero 11 rossonero: c’è da preoccuparsi?

Christian Pulisic è stato autore di un grande inizio di stagione con la maglia del Milan. Chi temeva che in un attacco a due avrebbe rischiato di non essere valorizzato ha dovuto ricredersi. Massimiliano Allegri sta riuscendo a sfruttare le sue grandi qualità anche in un contesto tattico diverso da quello delle scorse stagioni.

Nelle 8 presenze collezionate finora, l’ex Chelsea ha messo insieme 6 gol e 2 assist. È appena stato nominato migliore giocatore della Serie A per quanto riguarda il mese di settembre. Sta confermando di essere decisivo per le sorti di una squadra che in questa stagione non può fallire la qualificazione alla prossima Champions League e che proverà anche a giocarsi lo Scudetto. Per Allegri è un intoccabile e per i prossimi mesi si parla di un possibile rinnovo del contratto, anche se finora i contatti non sono partiti.

Milan, come sta Pulisic?

Ora c’è la sosta nazionali e Pulisic si è aggregato agli Stati Uniti per affrontare le partite amichevoli contro Ecuador e Australia. In queste ore è arrivata un’indiscrezione che preoccupa un po’ i tifosi rossoneri e anche Allegri.

Il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha dichiarato quanto segue nella giornata di ieri: “Devo comunicare che abbiamo dei problemi con alcuni giocatori, come Christian Pulisic, che non si è allenato oggi. Dobbiamo valutare domani se saranno disponibili o meno“. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni del numero 11 del Milan, ovviamente la speranza è che non ci sia alcun infortunio serio.

Pulisic ha giocato 74 minuti in Juventus-Milan, stava bene quando è arrivato nel ritiro degli Stati Uniti. Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti. Sicuramente, il club rossonero ha avuto contatti con l’entourage della nazionale americani per informarsi sulla situazione. Il fatto che Pochettino non si sia sbilanciato sulla presenza del giocatore contro l’Ecuador può significare che esista la possibilità di una convocazione, potrebbe non avere un problema fisico significativo, altrimenti ne avrebbe annunciata l’assenza.