Allarme Milan: problemi alla caviglia in Nazionale, Allegri punta sul giovane

Il giocatore si è fermato nel corso del match che è andato in scena stanotte. Il tecnico livornese costretto a cambiare

Nella notte si è giocata un’amichevole ad Austin in Texas, al Q2 Stadium, tra la Nazionale degli Stati Uniti e quella dell’Ecuador. Il match è stato seguito con interesse dal popolo rossonero per monitorare con attenzione Pervis Estupinan e Christian Pulisic.

Il fuoriclasse americano non era dato in ottime condizioni così ha giocato solamente l’ultimo quarto di gara. Una buona notizia per il Diavolo, che si augura che il minutaggio sia contenuto anche nella prossima sfida della Nazionale a stelle e strisce.

L’avversario di Chris Pulisic e compagni, come detto, è stato l’Ecuador, dove Pervis Estupinan è invece partito dall’inizio. Dopo la squalifica rimediata per il rosso contro il Napoli, che gli ha impedito di giocare con la Juventus, è tornato in campo, difendendo i colori del proprio paese.

Lo ha potuto fare, però, solamente per 44 minuti (è uscito prima che si chiudesse il primo tempo) In casa Ecuador, così come in quella rossonera, è dunque scattato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni che arrivano dall’America, l’ex esterno del Brighton ha subito un infortunio alla caviglia sinistra. È molto probabile che salti la sfida di martedì contro il Messico di un altro compagno di squadra al Milan, Santiago Gimenez.

Milan, ansia Estupinan: il sostituto entusiasma

Nelle prossime ore capiremo, se l’Ecuador libererà Estupinan permettendogli di partire anticipatamente per l’Italia. Senza un suo pieno recupero, è evidente che Massimiliano Allegri sarebbe costretto a cambiare nuovamente.

Alla vigilia di Juve-Milan, il tecnico livornese aveva aperto alla possibilità Athekame, ma è difficile che questa idea possa prendere quota. Davide Bartesaghi ha faticato terribilmente contro Napoli e Juventus, perdendo spesso il duello contro Neres e Conceicao.

Con la Fiorentina di Stefano Pioli, attesa a San Siro domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, ci sarebbe da affrontare un altro avversario ostico, come Dodo. Ieri, però, dalla partita dell’Italia Under 21 contro la Svezia sono arrivate ottime indicazioni.

Il popolo rossonero ha potuto esultare per il gol di Francesco Camarda, che con uno scavetto ha trasformato il rigore, con il quale ha riscritto la storia della Nazionale italiana, diventando il più giovane a segnare in gare ufficiali degli azzurrini .

Ma Baldini ha dato spazio anche a Davide Bartesaghi, autore di un’ottima prestazione. Il palcoscenico era chiaramente differente, ma Massimiliano Allegri crede in lui ed è convinto che ben presto giocherà nella Nazionale dei grandi.