Nuovo portiere per il Milan, Allegri ha scelto il dopo Maignan

Il tecnico livornese non ha dubbi su chi affidare la porta rossonera qualora il francese dovesse lasciare il Diavolo

In questi giorni si sta parlando insistentemente del futuro di Mike Maignan. Un futuro che sembra sempre più lontano dal Milan. D’altronde le trattative per il rinnovo sono ferme ormai da mesi. In casa rossonera non si respira certo ottimismo in merito ad una firma in extremis.

La fumata bianca era arrivata quasi un anno fa, lo scorso inverno, ma Giorgio Furlani di fatto deciso di fare un passo indietro. In estate, così, Maignan è stato ad un passo dal lasciare il Diavolo: il francese aveva detto sì al Chelsea, che però non ha ricevuto il via libera da parte del Milan.

Maignan è ripartito con la fascia da capitano al braccio e senza sbavature tra i pali. Domenica poi contro la Juventus ha fatto una super parata su Gatti. Nei giorni scorsi tanti post su Instagram a flirtare con i suoi tifosi, come a far capire che la pratica rinnovo è ancora aperta. Vincere potrebbe certamente dare una mano, ma servirebbe, comunque, un nuovo accordo da trovare.

Calciomercato Milan, caccia al dopo Maignan: la situazione

Il Milan, inevitabilmente, così, si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo portiere. Il piano per un eventuale post Mike Maignan non è ancora del tutto chiaro.

Un profilo che piace un po’ a tutti, sia ai tifosi che alla dirigenza, è sicuramente quello di Caprile, che ormai da mesi sta facendo benissimo con la maglia del Cagliari. In Serie A, però, c’è anche il nome di Suzuki del Parma da tenere d’occhio. Attenzione, chiaramente, alla possibilità che il rinforzo tra i pali arrivi dalla Francia.

Un’altra idea è quella di provare a dare fiducia al giovanissimo Torriani. Sulle qualità del calciatore nessuno ha dubbi, ma per provare un azzardo del genere servirebbe avere una garanzia maggiore rispetto a Terracciano.

Ecco perché il Milan potrebbe decidere di puntare su un portiere esperto che sta facendo il secondo da anni, ma che potrebbe essere il numero uno ovunque. Stiamo parlando di Mattia Perin, che ha chiaramente il benestare di Massimiliano Allegri. La prossima estate potrebbe arrivare il momento dell’addio