Saelemaekers ko: il sostituto è già pronto per la Fiorentina

Alexis Saelemaekers è tornato anzitempo in Italia in seguito all’infortunio che non gli ha dato la possibilità di proseguire negli impegni con la nazionale belga.

Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso per cercare di capire quali siano le condizioni dell’esterno belga, diventato un perno della formazione di Massimiliano Allegri.

In queste prime uscite stagionali, Massimiliano Allegri non ha mai fatto a meno del classe 1999 che ha utilizzato sia come esterno a tutto campo, sia come terzino destro che come mezzapunta, a sostegno di un unico attaccante. La duttilità del calciatore è molto apprezzata dagli allenatori che lo hanno avuto a disposizione e per il tecnico livornese è una brutta tegola da fronteggiare in vista della ripresa del campionato, quando il Milan se la dovrà vedere con la Fiorentina.

Milan-Fiorentina, Saelemaekers out: Allegri ha già in mente il sostituto

Al posto di Alexis Saelemaekers dovrebbe agire Zachary Athekame, esterno destro svizzero che è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri in alcune partite in questa prima parte di stagione. Il giovane elvetico dovrebbe trovare una maglia da titolare anche se l’infortunio dell’ex Roma e Bologna non dovesse rivelarsi grave.

Il Milan, considerato il fitto ed impegnativo calendario che attende i rossoneri, non ha intenzione di mettere a repentaglio la salute di quei calciatori che hanno dimostrato di essere fondamentali per il gioco di Massimiliano Allegri. Il rischio di forzare e di perderli per un periodo più lungo non viene contemplato in casa rossonera con lo staff tecnico pronto a dare fiducia a chi finora ha giocato meno, ma si è ben comportato quando chiamato in causa.

Athekame dovrebbe agire sulla fascia destra offrendo la sua velocità e la capacità di agire sia in fase offensiva che difensiva. Il classe 2004 dovrebbe trovare spazio dal primo minuto con il Milan che cambierà inevitabilmente il suo approccio avendo a disposizione un calciatore più fisico ma meno tecnico rispetto a Saelemaekers.

Resta da capire quale sarà il resto delle formazione. A preoccupare Massimiliano Allegri c’è l’attacco con Pulisic che, a sua volta, non sembra essere al meglio e potrebbe restare fuori contro i viola. Lo stesso Santiago Gimenez rischia di tornare stanco dagli impegni con il Messico con l’allenatore dei rossoneri che potrebbe decidere, a sorpresa, di puntare su una coppia d’attacco completamente nuova formata da Rafael Leao e Christopher Nkunku.