Saelemaekers si è infortunato in Nazionale: rientra subito, cosa è successo

Non arrivano buone notizie per il Milan dal Belgio: Saelemaekers si è infortunato e tornerà subito a Milano, problema muscolare

Brutte notizie per il Milan e per Alexis Saelemaekers. La Nazionale belga ha annunciato che non sarà a disposizione di Rudi Garcia per la partita contro il Galles in seguito ad accertamenti medici. L’esterno rossonero, in campo per circa un’ora nella gara contro la Macedonia del Nord, ha accusato un fastidio muscolare che ha spinto lo staff medico del Belgio a sottoporlo a controlli immediati. Secondo quanto riportato da HLN, “Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare, lascerà il ritiro per fare ritorno a Milano“.

Update: Today’s medical check showed Alexis Saelemaekers won’t be ready for the Wales match. ℹ️ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 11, 2025

L’esterno belga tornerà quindi nelle prossime ore in Italia e si sottoporrà ad ulteriori controlli con lo staff medico rossonero. Solo dopo avremo un quadro più chiaro della situazione. La speranza è che non si tratti di un problema serio, anche se dal Belgio parlano già di una lesione: se fosse confermato, non sarebbe una buona cosa per i rossoneri in vista del rientro in campo della prossima settimana contro la Fiorentina.

Chi può sostituire Saelemaekers

L’infortunio di Saelemaekers sarebbe un colpo durissimo per Massimiliano Allegri e per il Milan perché il belga è un giocatore chiave. Inoltre, in rosa non c’è un sostituto vero e proprio.

Poteva esserlo Alex Jimenez, ceduto però al Bournemouth per volontà di tutti in seguito ad alcuni atteggiamenti non graditi. L’alternativa naturale è Zachary Athekame, acquistato dallo Young Boys per circa 10 milioni. Lo abbiamo visto in campo anche contro il Napoli proprio al posto del belga.