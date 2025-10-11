Tare riprende il suo pupillo, arriva con lo scambio

Il Milan è pronto a cedere un suo calciatore, ma l’albanese ha già individuato il sostituto: ecco cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri è riuscito a rilanciarlo. Il giocatore dopo una stagione più che complicata è rinato, tanto da rientrare anche nel giro della Nazionale. Nelle ultime partite ha perso il posto da titolare, ma è sempre entrato in campo col giusto piglio e atteggiamento.

In questo inizio di stagione, Ruben Loftus-Cheek, ha dimostrato di poter essere ancora un giocatore importante. A Lecce ha trovato la via della rete, poi con l’arrivo di Adrien Rabiot, Massimiliano Allegri lo ha relegato in panchina, preferendo puntare su Youssouf Fofana.

Però, come detto, quando è stato chiamato a giocare lo ha sempre fatto nel modo giusto. Non è un caso se dopo settembre sia arrivata anche la convocazione ad ottobre da parte della sua Inghilterra. Ruben Loftus-Cheek ha ritrovato serenità, formata fisica e sicurezza nei propri mezzi.

Ora il Milan riflette su cosa fare con il centrocampista inglese. Il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2027 ed è evidente che se non dovesse arrivare il rinnovo, l’addio nelle prossime sessioni si renderebbe inevitabile.

L’Inghilterra può essere la meta giusta dove proseguire la propria carriera. Nei giorni scorsi, però, si è parlato pure di un interessamento da parte della Juventus, che sta cercando giocatori per rafforzare il reparto di centrocampo, ritenuto più debole rispetto a quello delle big.

Milan, addio Lofus-Cheek: Tare ha già scelto il sostituto

La cessione del numero otto permetterebbe al Milan di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Igli Tare sarebbe chiamato, poi, a sostituirlo. Ma in realtà il nome giusto per il dopo Ruben Loftus-Cheek è già cerchiato in rosso. Si tratta di un suo pupillo, che ha voglia di rilanciarsi in Europa.

Stiamo, ovviamente parlando di Sergej Milinkovic-Savic, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l’Al Hilal.

Il giocatore dopo aver guadagnato tanto negli ultimi anni sta pensando di tornare in Europa, per provare a vincere.

Se dovesse arrivare una chiamata da parte di colui che lo ha portato alla Lazio, dirgli di no sarebbe davvero difficile: Igli Tare, così, è pronto a cogliere l’occasione, sapendo che il giocatore, in alternativa, potrebbe andare a rafforzare una concorrente come la Juventus o l’Inter.