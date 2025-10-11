Vlahovic-Maignan, lo scambio che accontenta tutti

L’idea di mercato che renderebbe felici i due club: ecco perché. Il punto della situazione in vista delle prossime sessioni

Senza il campionato, il calciomercato torna inevitabilmente ad essere protagonista delle pagine dei giornali sportivi. Così in questi giorni non mancano gli articoli in cui si scrive del futuro di Mike Maignan. Il portiere ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato.

La situazione è complicata e dalle parti di via Aldo Rossi non si respira certo fiducia. L’inverno scorso era stata trovata un’intesa tra le parti, a circa cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Una cifra che sembrava accontentare tutti, ma Giorgio Furlani ha fatto un passo indietro, facendo saltare l’accordo.

In estate Maignan è stato ad un passo dall’addio: ha detto sì al Chelsea, ma il Milan non ha dato il via libera, così è rimasto in rossonero, indossando la fascia da capitano. Igli Tare e lo stesso Amministratore Delegato proveranno a trovare un’intesa in extremis, ma si stanno già guardando attorno alla ricerca di un sostituto. C’è la consapevolezza che il rischio di perdere Maignan a zero sia alto, ma non è da escludere al 100% che faccia le valigie già a gennaio.

Milan-Juve, ecco perché conviene scambiare Maignan-Vlahovic

E’ davvero complicato veder partire Mike Maignan già in inverno, ma un’ipotesi che si sta facendo strada in questi giorni nei corridoi del mercato è quella che prevederebbe il numero 16 a Torino e Dusan Vlahovic a Milano.

Sarebbe ovviamente un modo per entrambi di no perdere a zero i calciatori, ma l’operazione non è certo facile. Il Milan con l’addio del francese dovrebbe trovare un sostituto, contrariamente alla Juve che ha già pensato a trovare il dopo Vlahovic. Con il serbo, però, i rossoneri avrebbero finalmente un centravanti importante su cui poter contare.

L’ostacolo maggiore è rappresentato soprattutto dallo stipendio dell’ex Fiorentina: accontentare il calciatore potrebbe essere più complicato del prestito. Il pugno duro bianconero, che sta pensando di non far giocare più Vlahovic, potrebbe però spingerlo a cambiare aria per non perdere la Nazionale.

Le prossime settimane ci faranno capire se questa ipotesi può davvero decollare o se Mike Maignan e Dusan Vlahovic decideranno di arrivare a scadenza di contratto per trovarsi liberamente una nuova squadra. Il rinnovo resta, invece, una possibilità remota, ma non impossibile, soprattutto per il francese.