Alto tradimento, la Juve lo scippa al Milan

Le ultime notizie di calciomercato relative al club rossonero e a quello bianconero. L’annuncio del giornalista fa male al Diavolo

L’ultimo giocatore che ha cambiato maglia, lasciando il Milan per vestire quella della Juventus, è stato Pierre Kalulu. Un trasferimento che non ha convinto del tutto il popolo rossonero. Nel corso dell’ultima estate, invece, le attenzioni si sono spostate soprattutto su Dusan Vlahovic, che il Diavolo ha provato ad acquistare senza successo.

La Vecchia Signora, allo stesso tempo, ha pensato ad Alexis Saelemaekers. Adesso, invece, il nome finito nel mirino della Juventus sarebbe quello di Mike Maignan, anche se non risulta nessuna proposta ufficiale.. Il calciomercato dei bianconeri e dei rossoneri continua così ad essere collegato.

In estate, d’altronde, anche se non ci sono stati affari diretti, due elementi dal passato alla Juventus sono sbarcati a Milano: stiamo ovviamente parlando di Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri che hanno lasciato un ricordo indelebile a Torino. I due sono ancora molto legati alla squadra piemontese ma nel loro futuro c’è ormai il Milan.

Dal Milan alla Juventus, il punto su Tonali: ecco cosa può succedere

L’approdo in rossonero del mister e del francese, però, non è stato vissuto come un tradimento da parte del popolo juventino. Lo stesso non accadrebbe se fosse Sandro Tonali a far ritorno in Serie A, trasferendosi alla Juventus.

Una possibilità, questa, che esiste. E’ stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube in collaborazione con Fabrizio Romano, a dirlo chiaramente: “Le dichiarazioni di Tonali hanno acceso le fantasie di tantissimi tifosi, soprattutto in Italia e soprattutto al Milan: ha sempre lasciato una porticina aperta al suo ritorno in rossonero – afferma il giornalista -. Voglio raccontarvi lo scenario più probabile in questo momento, considerando che siamo a metà ottobre”.

Tutto rimandato all’estate – “Al momento è praticamente impossibile pensare che Tonali possa lasciare il Newcastle a gennaio, se ne riparlerà a giugno: le squadre interessate dovrà lavorarci per il prossimo anno. Da gennaio 2025 la squadra che ci ha lavorato con maggior forza è la Juventus, quella di Cristiano Giuntoli: ci sono stati contatti, incontri, dialoghi”.

“La Juve ha provato ad approfondire la situazione, soprattutto attraverso l’entourage del giocatore. A oggi la squadra più attenta resta la Juventus oltre alle tante squadre estere di Premier e non solo”