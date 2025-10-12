L’annuncio è ufficiale: torna al Milan, i rossoneri avranno un nuovo bomber

Non si ferma mai il calciomercato e, anche in casa Milan, si pensa a quelle che potrebbero essere le mosse da apportare in vista del 2026, sia per la seconda parte di stagione che per il prossimo campionato.

Lo stop ai campionati ha dato l’opportunità alle società di tirare le prime somme e capire quelle che potrebbero essere le operazioni da concludere in vista del prossimo anno.

In casa Milan sembrano essere chiare le idee per il futuro con la società che potrebbe intervenire in inverno per cercare di portare un difensore di esperienza a disposizione di Massimiliano Allegri e andare così a migliorare un reparto che è ridotto in termini numerici. Appare però certa anche una mossa in vista della prossima estate con un centravanti che dovrebbe tornare in rossonero al termine di una stagione da vivere in prestito.

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a riportare a casa un attaccante

In occasione del Festival dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante che, durante la scorsa estate, ha salutato il Milan partendo in prestito per il Salento, mettendosi a disposizione di Eusebio Di Francesco al Lecce.

Il dirigente svedese ha fatto chiarezza sul destino del calciatore classe 2008, affermando che tornerà sicuramente al Milan in vista della prossima stagione: “Ho fatto una foto con lui quando era un ragazzino, ma non sapevo chi fosse. Ho letto il suo messaggio solo un anno fa ed ho deciso che lo avrei condiviso in occasione del suo primo gol in Serie A. Speravo avvenisse con il Milan, ma è arrivato col Lecce. L’anno prossimo tornerà da noi. Il calcio italiano ha bisogno di un numero 9 come lui”.

Parole che sanno di investitura in casa Milan con Francesco Camarda che continua a essere un punto fermo della società in ottica futura. Il club ha infatti tutta la volontà di puntare ancora sul giovane centravanti che è da sempre un grande tifoso del Milan. Nel caso in cui dovesse vivere una buona stagione con il Lecce, il suo ritorno a Milanello diventerebbe scontato.

Camarda dovrebbe andare a completare il reparto offensivo del Milan con il club che vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri almeno tre centravanti considerato il sempre più probabile ritorno nelle coppe europee della squadra rossonera. Il buon momento di Santiago Gimenez (almeno per quello che riguarda le prestazioni fornite) lascia pensare che il messicano potrebbe ancora proseguire la sua carriera in rossonero con il Milan che potrebbe cercare una nuova punta da inserire nel reparto.