Milan, l’ipotesi più probabile per il futuro di Maignan: ci sono pochi dubbi

La situazione di Maignan è piuttosto chiara: il portiere si libererà a giugno. L’ipotesi più probabile per il suo futuro è soltanto una

Il Milan si trova di fronte a una delle situazioni più delicate della storia recente: il futuro di Mike Maignan. Le possibilità di un prolungamento del contratto, come vi raccontiamo da tempo, sembrano ridursi di settimana in settimana. Il portiere francese, leader tecnico e carismatico della squadra, potrebbe lasciare a parametro zero al termine della stagione, una prospettiva che preoccupa non poco la dirigenza rossonera. Ma occhio a quello che può succedere a gennaio: in caso di offerta, la società potrebbe decidere di mandarlo via anzitempo.

I dirigenti del Milan proveranno a riaprire i contatti con l’entourage del giocatore per cercare un accordo nei prossimi mesi, ma ad oggi non ci sono dialoghi fra le parti. Maignan è rimasto molto deluso dall’atteggiamento della società negli scorsi mesi: avevano trovato un accordo per il rinnovo, sia sulla scadenza che sull’ingaggio, ma poi ad un certo punto Furlani ha fatto dietrofront.

Premier League in pressing, la Juve osserva

Dalla Francia filtrano conferme su un crescente interesse della Premier League, con diverse società pronte a offrirgli un ruolo da titolare e un ingaggio superiore a quello percepito a Milano. Lo conferma oggi il Corriere dello Sport.

La Juventus, ipotesi lanciata in questi giorni dalla Gazzetta dello Sport, resta alla finestra, pronta a inserirsi se il Milan non riuscisse a rinnovare. Ma la probabilità più alta in questo momento è che Maignan vestirà la maglia di un club inglese, probabilmente lo stesso Chelsea che a giugno ha provato a prenderlo per poco più di dieci milioni.

Chi lo sostituirà al Milan

Igli Tare sta prendendo in considerazione una serie di ipotesi per sostituire Maignan. Suzuki del Parma piace dal tempo, ma è un nome di Moncada. Il direttore sportivo preferisce altri profili: Elia Caprile del Cagliari è in grande crescita negli ultimi mesi e il Milan lo osserva con attenzione. Occhio anche al mercato estero e soprattutto quello francese: Restes del Tolosa è un’altra idea forte. Infine, non è da escludere che il Milan possa decidere di dare spazio a Lorenzo Torriani, talento di alto livello del settore giovanile, oggi al Milan Futuro in Serie D: in estate è stata rifiutata una importante offerta dal Lione di Fonseca, segnale che la società punta su di lui.