Milan stregato dall’Under 21, Tare lo scippa alla big

I rossoneri sulle tracce del giovanissimo giocatore, che tanto bene ha fatto con la maglia dell’Italia, nella sfida contro la Svezia

Giovane, con esperienza e di prospettiva. Il profilo sul quale il Milan ha messo gli occhi ha queste caratteristiche e per di più è anche italiano. La sfida tra gli azzurrini Under 21 di Baldini e la Svezia è stata seguita da diversi scouts.

C’erano anche gli osservatori del Milan, che hanno chiaramente ammirato la prestazione di Francesco Camarda. Il centravanti, dopo la rete contro il Bologna – la prima in Serie A – a 17 anni, ha fatto registrare un nuovo record. Il giovanissimo bomber è diventato il più giovane calciatore a segnare con la maglia Under 21 azzurra, battendo Mario Balotelli.

Un record dal sapore dolce, che fa capire a tutti come Francesco Camarda sia sul pezzo, nonostante le mille difficoltà riscontrate negli ultimi mesi. Il calciatore ha voglia di diventare grande il prima possibile, ma serve pazienza.

Camarda ha scritto dunque una nuova pagina di storia, trasformando il rigore, che si era procurato, con uno scavetto. Qualche minuto dopo avrebbe potuto segnare una doppietta, ma dopo aver scartato l’avversario con una precisa finta, ha sfiorato il palo.

Il 17enne del Lecce può comunque esultare e lo fanno anche i tifosi rossoneri, che hanno voluto sottolineare pure la prova attenta e concreta di Davide Bartesaghi, che cresce di partita in partita.

Milan, osservato speciale in Italia-Svezia

Gli osservatori rossonero, però, hanno preso appunti anche su un altro calciatore. Ha giocato al centro della difesa e in più di una circostanza si è messo in mostra con interventi importanti: un recupero dopo l’errore di Marianucci, ha fatto applaudire proprio tutti.

La prestazione di Filippo Mane non è così passata inosservata e il Milan ha preso nota. Il giocatore ha già una valutazione importante, superiore ai 20 milioni di euro. Il talento, però, si paga e il Diavolo ci sta pensando. Massimiliano Allegri ha chiesto un nuovo centrale e nel 2026 dovrà arrivare.

La linea societaria non è certo cambiata: meglio un giovane, che un over 30. Gabbia, Pavlovic e Tomori saranno più maturi e accogliere in rosa un altro giocatore under potrebbe diventare più facile. Attenzione, dunque, alla pista Mane per il Milan, che potrebbe infiammarsi improvvisamente.