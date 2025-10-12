Milan, un rinforzo dalla Lazio per Allegri: l’ultima idea di Tare per la difesa

Allegri continua a chiedere un difensore centrale per gennaio: Tare potrebbe accontentarlo con un acquisto dalla Lazio, i dettagli

Il Milan continua a convincere, anche dopo il pari contro la Juve a Torino, ma dalle parti di via Aldo Rossi nessuno vuole abbassare la guardia. Max Allegri aveva chiesto un rinforzo in difesa a gennaio di livello, uno di quelli che alza il livello di attenzione e qualità: dopo aver fatto un tentativo per Akanji e poi per Gomez, alla fine è arrivato il giovanissimo Odogu. Una mancanza che la società proverà a colmare a gennaio. Il difensore del Liverpool è sempre in cima alla lista, anche se non è l’unico nome sul taccuino rossonero.

Calciomercato Milan, Tare pensa a Gila per la difesa di Allegri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Igli Tare starebbe pensando anche a Mario Gila, perno della retroguardia della sua Lazio. Il centrale spagnolo, classe 2000, è diventato un punto di riferimento nella squadra biancoceleste: lo è stato con Sarri prima e ora, ma anche con Baroni e Tudor.

Il suo percorso di crescita, unito alle qualità tecniche maturate nel settore giovanile del Real Madrid, lo rendono un profilo ideale per il gioco impostato di Allegri. Il Milan osserva da vicino, consapevole che l’operazione non sarà semplice. Come sempre, quando c’è Claudio Lotito di mezzo.

L’affare non era possibile in estate: con il mercato bloccato, la Lazio non ha voluto cedere nessuno dei suoi titolari. Ma a gennaio le cose cambiano: i capitolini sono già alla ricerca di un difensore centrale (l’ex Milan Simic è un’idea forte) e per questo in inverno potrebbero liberare lo spagnolo.

Anche l’Inter segue Gila, dopo i contatti avuti la scorsa estate per un possibile trasferimento. I rossoneri, però, vogliono muoversi in anticipo per evitare aste e puntano su una formula sostenibile, con prestito e diritto di riscatto come opzione preferita. L’obiettivo resta chiaro: garantire ad Allegri una difesa più completa, sia a livello qualitativo che numerico. L’idea è quella di inserire un giocatore già pronto, capace di insidiare il posto da titolare a uno fra Tomori, Gabbia e Pavlovic. Gila e Gomez sono i due nomi più concreti, ma la dirigenza milanista continua a valutare anche profili alternativi nel mercato inglese e spagnolo.