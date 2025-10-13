Calciomercato Milan, a gennaio arriverà uno di questi 3 difensori: Tare già al lavoro

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per gennaio: Tare sta già lavorando per accontentare Allegri, 3 nomi caldi ad oggi

Dopo un’estate frenetica e un buonissimo inizio di stagione (a tratti sorprendente), il Milan ha ripreso i contatti per rinforzare il reparto difensivo. Massimiliano Allegri, dopo il ko interno contro la Cremonese alla prima giornata, aveva chiesto un innesto di spessore per completare un pacchetto arretrato ritenuto corto e inesperto. I tentativi di Igli Tare per Manuel Akanji e Joe Gomez si sono infranti tra valutazioni elevate e tempi ristretti. Così, la dirigenza ha optato per David Odogu del Wolfsburg, giovane talento con pochi minuti tra i professionisti, scelta che ha alimentato le critiche dei tifosi per la mancanza di una linea chiara nelle strategie di mercato.

Durante l’estate è però arrivato Koni De Winter dal Genoa per 20 milioni, destinato a sostituire Malik Thiaw, passato al Newcastle per 40 milioni. Al momento è da considerare soltanto una riserva, ma solo perché Tomori, Gabbia e Pavlovic stanno dando garanzia di rendimento. La priorità però è ancora sul tavolo: il Milan vuole e cerca un difensore esperto e duttile, in grado di adattarsi sia alla linea a tre sia a quella, eventualmente, a quattro. Prendiamo quindi in esame tre nomi che potrebbe tornare molto utili ad Allegri.

Joe Gomez, ritorno di fiamma

Il primo nome sulla lista resta Joe Gomez del Liverpool, già trattato nelle ultime ore del mercato estivo, come detto prima. L’operazione era saltata per i tempi ridotti e per l’emergenza difensiva dei Reds dopo l’infortunio di Konaté. Il profilo, però, piace ancora molto ad Allegri e Tare: l’inglese ha un’ottima esperienza internazionale e grande adattabilità anche dal punto di vista tattico (in certe situazioni di emergenza a Liverpool ha giocato anche da terzino sinistro). Il costo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dal club rossonero, pronto a riaprire il dialogo con i dirigenti di Anfield nelle prossime settimane.

Mario Gila, il pupillo di Tare

In alternativa, il nome di Mario Gila è particolarmente apprezzato a Milanello. Lo spagnolo, cresciuto nel Real Madrid e portato in Italia da Tare ai tempi della Lazio, è uno dei centrali più affidabili del campionato. In estate non si è mosso da Roma per il blocco del mercato biancoceleste, ma con l’arrivo di un nuovo difensore nella rosa di Maurizio Sarri (si parla molto dell’ex rossonero Simic), la cessione a gennaio non è da escludere. Per il Milan, però, la trattativa sarebbe più complessa dal punto di vista economico: Lotito valuta Gila almeno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe aprire a una formula creativa come prestito con obbligo di riscatto. Sul difensore è forte anche l’interesse dell’Inter, occhio quindi al più classico dei derby di mercato.

Andreas Christensen, l’erede di Kjaer

Un terzo nome da tenere sempre in considerazione è quello di Andreas Christensen. In scadenza di contratto il prossimo giugno con il Barcellona, è da tempo in uscita. I blaugrana se ne vorrebbero liberare visto che non lo ritengono imprescindibile (in questo momento è chiuso da Arauji, Cubarsì ed Eric Garcia). Inoltre, sappiamo come Laporta abbia la necessità di liberare un po’ di spazio salariale a causa dei continui problemi di iscrizione dei nuovi acquisti. Il Milan potrebbe farlo arrivare con il pagamento di un piccolo indennizzo fra i due e tre milioni. Profilo perfetto per Allegri: ha giocato in grandi squadre come Chelsea e, appunto, Barcellona e ha diviso il centro della difesa per tanti anni con Simon Kjaer in Nazionale, uno dei giocatori più importanti della storia recente rossonera.