Il paragone fra Camarda e Pio Esposito non ha senso, su YouTube vi spieghiamo perché (VIDEO)

Perché non ha alcun senso creare un dualismo fra Camarda e Pio Esposito: i due ragazzi sono in un momento di carriera completamente diverso

Durante questa sosta, Francesco Camarda e Pio Esposito sono stati protagonisti. Entrambi infatti hanno segnato il loro “primo” gol in Nazionale: l’attaccante del Lecce in prestito dal Milan con l’Under 21, mentre il calciatore dell’Inter con la prima squadra contro l’Estonia. Un momento molto importante per due ragazzi che promettono benissimo, ma invece è stato il pretesto per alimentare un inutile paragone fra due ragazzi con due percorsi completamente diversi.

Camarda e Pio Esposito: stesso talento, percorsi diversi

Da una parte un classe 2005 con già esperienze di livello in Serie B, dall’altra un ragazzo del 2008 che due anni fa giocava con la Primavera e che l’anno scorso ha giocato pochissimo fra Milan Futuro e prima squadra. Inoltre, non si può fare nemmeno un paragone fra caratteristiche, perché Camarda non ha ancora nemmeno avuto il tempo di svilupparle al meglio.

Camarda ed Esposito hanno in comune soltanto la nazionalità e il ruolo, per il resto parliamo di due cose diverse che non ha alcun senso paragone. Piuttosto, è necessario proteggere i due ragazzi e aiutarli in questo percorso: parliamo di due talenti di assoluto valore che vivono due momenti della vita e della carriera diversi. Entrambi rappresentano il futuro del calcio italiano e meriterebbero una “cura” maggiore anche da parte dei media stessi, che purtroppo creano soltanto inutili discorsi e fazioni. Che non fanno bene a nessuno.