Milan-Como in Australia, splendida iniziativa: grande opportunità per 50 tifosi

Per il match di Serie A che verrà giocato a Perth il club lariano ha ufficializzato una decisione certamente ammirevole.

Il fatto che Milan-Como si disputi in Australia ha creato tante discussioni, perlopiù con delle critiche verso questa scelta. Trattandosi di una partita del campionato italiano, viene legittimamente contestato il fatto che venga giocata fuori dai confini nazionali. Inoltre, c’è un danno per quei tifosi, abbonati e non, che volevano vedersi la partita in Italia. Ovviamente, il Milan ha previsto un rimborso per chi ha l’abbonamento e non potrà volare fino in Oceania per assistere al match.

Per la Lega Serie A si tratta di un’occasione importante per cercare di promuovere il campionato all’estero e di fare affari. Ci sono molti soldi in ballo e altri potrebbero arrivare in futuro. Ovviamente, è il denaro il motivo per il quale si gioca in Australia. Lo stesso Milan era molto favorevole a questa soluzione, vista come una chance commerciale da non perdere.

Milan-Como a Perth: la decisione ufficiale del club lariano

Oggi il Como ha diramato un comunicato ufficiale nel quale, oltre a confermare che serve ancora il via libera della FIFA per giocare la partita contro il Milan a Perth, ha spiegato che essere in Australia sarà importante per il futuro del calcio italiano: “Una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano. Non è una questione di avidità“.

Il club lariano, come il Milan, condivide il fatto che questa mossa impopolare possa essere di aiuto alla Serie A. Oltre ai soldi che nell’immediato intascano i club e della Lega, ci potrebbero essere risvolti futuri importanti per tutto il movimento. Il divario economico rispetto alla Premier League è enorme, dunque bisogna fare qualcosa, anche a costo di ricevere delle critiche. Questa è la sostanza.

Ad ogni modo, il Como ha anche annunciato un’iniziativa certamente gradita: “Invitiamo 50 tifosi a unirsi a noi in questo viaggio in Australia per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A. Insieme mostreremo al mondo ciò che il calcio italiano rappresenta veramente: tradizione, cuore e speranza per il futuro”.