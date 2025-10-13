Non rinnova, il Milan scippa il francese all’Inter

Le ultimissime sul calciomercato rossonero: il Diavolo è pronto a mettere le mani sul difensore. Ecco di chi si tratta

Giovane, esperto e francese. Può essere questo il profilo del prossimo colpo in difesa del Milan. Un colpo che può arrivare a zero, avendo un contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2026. Il Diavolo sa bene che dovrà mettere le mani su un nuovo centrale, per allungare un reparto che ha davvero gli uomini contati.

Già in estate Massimiliano Allegri aveva chiesto un giocatore che potesse guidare la retroguardia: c’è stato un tentativo con Gomez del Liverpool, poi con Akanji, che si è trasferito all’Inter, ma senza fortuna. Così Igli Tare e Giorgio Furlani hanno deciso di ripiegare su Odogu, giovanissimo con pochissime presenze in Bundesliga, strappato al Wolfsburg per una decina di milioni di euro.

Il calciatore ha di fatto allungato la rosa ma per capire se davvero potrà dare una mano alla squadra servirà tempo. Allegri, d’altronde, quando può non rinuncia ai suoi tre centrali. Così in questo inizio di stagione hanno giocato praticamente sempre Tomori, Gabbia e Pavlovic. C’è stato in squadra qualche minuto per De Winter, che ha fatto rifiatare i tre, e solo una presenza da 660 secondi per Odogu. Troppo poco per giudicarlo.

Milan, il colpo in difesa parla francese: il punto della situazione

Con il ritorno in Champions League (è l’augurio di tutti), il Milan avrà assolutamente bisogno di un nuovo difensore, meglio – come detto – se giovane ed esperto come Dayot Upamecano. Il giocatore può essere un’occasione se non rinnova con il Bayern Monaco.

“I tedeschi avranno un nuovo incontro con gli agenti – afferma Romano al suo canale YouTube -. Lato giocatore, le cose sono molto chiare: vogliono un importante ingaggio e un’importante commissione alla firma. Ci sono molti club in corsa, da Inghilterra, Francia, Spagna…”

C’è dunque la possibilità che non non rinnovi con i tedeschi e che vada via a zero: “Ci saranno nuovi incontri col club tedesco, ma tante squadre ci sono e stanno chiamando. I bavaresi restano in corsa e proveranno a chiudere per il rinnovo, ma la concorrenza ora è seria per il difensore, che può liberarsi a 0. Liverpool, PSG, Real Madrid, club italiani anche. Ora dipende tutto dalla parte economica dell’operazione”. In questi giorni si è parlato tanto di Inter, ma il Milan potrebbe essere pronto ad inserirsi per una nuova beffa ai cugini.