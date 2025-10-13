Rossoneri in apprensione, Leao lascia la Nazionale: tutta la verità

Ecco cosa è successo. Il portoghese non si è allenato: sarà subito a Milano. I motivi del suo rientro anticipato

Nella notte di ieri è arrivato il comunicato su Rafa Leao. Prima tanta confusione e preoccupazione. Sono ore davvero calde per i tifosi rossoneri, che devono fare i conti con diversi stop dei propri calciatori nel corso della pausa per le Nazionali.

La lente di ingrandimento nel fine settimana è stata puntata su Alexis Saelemaekers, fermatosi per un guaio muscolare. Un problema che ha fatto scattare l’allarme: si attendono gli esami che il belga svolgerà a breve per capire l’entità dell’infortunio, ma difficilmente sarà uno stop inferiore ai dieci giorni. Contro la Fiorentina, dunque, non ci sarà.

Non proprio una buona notizia per Massimiliano Allegri che deve fare i conti con una rosa non certo lunghissima. C’è così l’ipotesi di cambiare modulo, anche perché servirà capire come sta Estupinan, uscito per infortunio nel corso del primo tempo di Ecuador-Stati Uniti.

Proprio nel club a stelle e strisce ha giocato in condizioni non certo ottimali, Chris Pulisic. Lo ha fatto per un quarto di gara nonostante una caviglia malconcia. Allegri incrocia le dita per l’attaccante e per il terzino sinistro: dal Sudamerica sono arrivate rassicurazioni, ma il tecnico toscano aspetta il suo rientro per capirne di più.

Milan, fine settimana lungo: altri due stop, la verità su Leao

Il weekend, però, è stato davvero lungo. Nella serata di domenica sono arrivate notizie non certo felici su Adrien Rabiot. E’ stato Deschamps, ct della Francia, a svelare in conferenza stampa un problema al polpaccio. Dovrebbe trattarsi solamente di una botta, ma tanto è bastato per mandare in ansia i tifosi del Diavolo.

Come se non bastasse sono arrivate novità relative a Rafa Leao. Dal Portogallo si è diffusa la notizia legata al calciatore che non si è allenato. I sostenitori rossoneri sono andati così nel panico sui social, temendo il peggio.

Poi è stato lo stesso Portogallo a tranquillizzare tutti: “Rafael Leão lascia la Nazionale e non giocherà la partita contro l’Ungheria. La decisione di liberare il giocatore è stata presa dal commissario tecnico della nazionale, Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche del giocatore che ha preso parte, subentrando dalla panchina, alla partita Portogallo-Repubblica d’Irlanda”. Allegri, dunque, potrà subito contare sul suo giocatore.