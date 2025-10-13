@ML – Allarme rientrato: subito in campo a Milanello per preparare Milan-Fiorentina

Nessun problema per il calciatore rossonero: oggi sarà in campo a Milanello per un allenamento individuale in vista della Fiorentina

Sono state ore di grande apprensione per i tifosi del Milan per le notizie arrivate dal Portogallo su Rafael Leao. La Nazionale, infatti, ha fatto sapere che il giocatore non avrebbe giocato la prossima gara e che sarebbe subito rientrato a Milano. Tutti abbiamo subito pensato al peggio. Rafa è stato fuori per oltre 40 giorni a causa di un grave infortunio muscolare al polpaccio; è rientrato solo nelle ultime settimane per le partite contro Napoli e Juventus per un totale di sessanta minuti. Non c’è però nessun allarme: è stata una decisione condivisa e di gestione di un giocatore appena rientrato da un lungo infortunio.

Infortunio Leao, nessun allarme: le ultime da Milanello

Come raccolto da MilanLive, Leao sarà già nel pomeriggio a Milanello per una seduta di allenamento individuale in preparazione della partita contro la Fiorentina di domenica. La squadra tornerà ad allenarsi domani nel pomeriggio e, a meno di clamorosi colpi di scena, il portoghese farà parte del gruppo. Nessun problema quindi, solo semplice gestione come è giusto che sia visto che viene da uno stop di oltre 40 giorni.

Non è stato un rientro brillante quello di Leao. Male contro il Napoli, malissimo contro la Juve con due errori da matita rossa. Per lui però un periodo difficile: non è facile ritrovare subito la condizione dopo uno stop così lungo, inoltre è alle prese con un ruolo molto diverso rispetto al solito. Allegri sta infatti lavorando su di lui per renderlo un attaccante, cosa che faceva ai tempi dello Sporting Lisbona. Nelle due occasioni contro la Juve ha dimostrato di sapersi muovere da centravanti, ma deve lavorare su tecnica e testa per fare un salto di qualità.

Gli altri infortunati

Non è stata una sosta positiva per il Milan. Sabato pomeriggio è infatti arrivata la brutta notizia sull’infortunio di Alexis Saelemaekers: il Belgio ha annunciato che non avrebbe giocato la prossima gara per un problema muscolare. Alcuni giornali belgi hanno parlato di lesione muscolare, al momento non confermata dal Milan. Sta di fatto che, a meno di colpi di scena, non sarà in campo domenica contro la Fiorentina per la ripresa del campionato (al suo posto probabilmente Athekame).

Anche Adrien Rabiot ha saltato una seduta di allenamento con la Francia per una botta, come annunciato da Deschamps: anche in questo caso, come per Leao, non sembrano esserci allarmi. Anche Pervis Estupinan ha avuto qualche problema: anche lui non preoccupa. Da capire le condizioni di Christian Pulisic: Pochettino ha prima parlato di “condizioni non ideali” e poi lo ha mandato in campo per venti minuti nell’ultima gara.