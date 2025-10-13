Tegola Rabiot, non c’è pace in casa Milan: notizia dura da digerire

Non ci sono buone notizie per il Milan dalle nazionali con Massimiliano Allegri e lo staff tecnico che devono incassare un altro infortunio in questi giorni in cui i calciatori sono lontani da Milanello.

Si complica la situazione in casa Milan in vista della ripresa del campionato contro la Fiorentina in programma domenica prossima a San Siro.

Dopo il ko di Saelemaekers e le condizioni non ottimali di Pulisic ed Estupinan, in casa Milan si devono fare i conti con l’infortunio di Adrien Rabiot, confermato anche dal ct Deschamps. Il selezionatore della nazionale transalpina ha fatto sapere che il centrocampista del Milan ha subito una botta al polpaccio che lo ha portato a non sostenere l’allenamento con il resto della squadra durante la giornata di domenica. La sua presenza in occasione della partita contro l’Azerbaigian è a forte rischio e c’è preoccupazione in casa rossonera in vista della sfida contro i viola da parte del Milan.

Rabiot fuori per infortunio, preoccupazione in casa Milan

Il Milan rischia quindi di dover fare a meno del centrocampista francese in occasione della sfida contro i viola con il classe 1995 che potrebbe aggiungersi ad una lista di nomi che inizia ad essere preoccupante per i rossoneri. La speranza è che non ci sia nulla di serio per Adrien Rabiot e che il francese possa essere a disposizione contro gli uomini di Stefano Pioli.

Estupinan e Saelemaekers, con ogni probabilità, non saranno a disposizione per la partita contro la Fiorentina e la speranza di Allegri è quella di poter contare almeno su Pulisic e Rabiot. Lo statunitense non sembra essere al meglio e tornerà a disposizione solamente a poche ore dall’inizio della partita contro i viola. Lo stesso Santiago Gimenez sarà impegnato fino alla giornata di mercoledì e l’allenatore rossonero potrebbe puntare sulla coppia formata da Nkunku e Leao.

In difesa dovrebbe essere tutto confermato con Maignan tra i pali e con il trio confermato formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo spazio ad Athekame sulla destra con Fofana, Modric e uno tra Rabiot e Loftus-Cheek sul centro-sinistra. Sulla fascia sinistra ci sarà Bartesaghi con Leao e Nkunku che potrebbero agire in attacco.

Il tutto verrà deciso però a poche ore dalla partita con Massimiliano Allegri che sarà chiamato a valutare le condizioni dei giocatori a sua disposizione considerate le due settimane passate lontano da Milanello. La speranza è che non arrivino altre brutte notizie dagli ultimi giorni di impegni delle nazionali per non rendere le scelte obbligate.